Ortsumfahrung Schmerzke: Kürzere Sperrzeit

Brandenburg/H

Die Erleichterung dürfte groß sein: Beim Bau der Ortsumfahrung Schmerzke ab dem kommenden Frühjahr wird die Bundesstraße 1 im Abschnitt von Neuschmerzke bis zum Bahnübergang Wust nicht wie angedroht drei Monate lang gesperrt, sondern nur für einen überschaubaren Zeitraum, in dem eine neue Asphaltdecke aufgebracht wird.

Gute Kunde aus Potsdam

Das hat Clemens Viehrig nun der Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser auf Anfrage mitgeteilt. Viehrig ist der Büroleiter von Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU). Wörtlich schreibt er: „Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, insbesondere beim Umbau des Knotenpunktes der B 1 mit der B 102. Die Erreichbarkeit von Wust wird sichergestellt. Nur für die Zeit der Asphaltierung der Fahrbahn muss in Fahrtrichtung Brandenburg an der Havel eine Umleitungsstrecke genutzt werden. Ursprünglich waren dafür drei Monate eingeplant, durch eine Umplanung kann die Sperrzeit auf wenige Wochen reduziert werden.“

Anzeige

Schneller zur Autobahn

Ziel des Vorhabens Ortsumfahrung sei es, die Verbindung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Autobahn A 2 zu verbessern. Die Baustrecke reicht von der Einmündung der Straße Am Piperfenn im Gewerbegebiet Schmerzke an die Bundesstraße 102 bis zum Knotenpunkt B 1/102. Der neue Straßenverlauf wird östlich an Schmerzke vorbeiführen.

Trasse steht fest

Von der Straße zum Gewerbegebiet Piperfenn beschreibt sie einen weit geschwungenen Boden nach Osten über die Rietzer Straße hinweg, kreuzt dann kurz vor der „Todeskurve“ die alte Straße, um westlich davon sanft geschwungen in Höhe Neuschmerzke wieder auf die Trasse zu treffen, am ebenfalls neu zu bauenden Knoten zur Bundesstraße 1.

Der Bund stellt etwa 12,5 Millionen Euro, das Land Brandenburg 990.000 Euro für das Vorhaben bereit. Im Frühjahr 2021 ist Baufeldfreimachung, Baubeginn im zweiten Halbjahr. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren.

Viel Ärger in Ortsteilen

Noch Ende September hatte der zuständige Landesbetrieb Straßenwesen, der Bundesprojekte im Auftrag betreut, von sechs Monaten Sperrzeit, wenige Tage später Anfang Oktober von drei Monaten geredet. So war es an die Tiefbauabteilung im Brandenburger Rathaus übermittelt worden. In Wust und Gollwitz war die Empörung groß, weil diese Pläne überraschend kamen, ohne vorher in den Ortsteilen kommuniziert worden zu sein.

Gute Lösung erreicht

„Ich bin froh, dass es nun diese Lösung gibt. Offensichtlich gab es im Landesbetrieb wohl ein Umdenken. Und auch im Infrastrukturministerium hat man wohl darauf hingearbeitet, die Belastung für die Brandenburger während der Bauzeit möglichst zu minimieren“, sagt Britta Kornmesser.

Von André Wirsing