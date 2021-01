Brandenburg/H

Nun also doch: Im Sommer werden die Ortsteile Wust und Gollwitz sowie das Einkaufszentrum Wust weitgehend von Brandenburg an der Havel abgeschnitten sein. Beginnend ab den Sommerferien wird es drei Monate lang massive Einschränkungen geben mit einer Art Einbahnstraßenverkehr: In Richtung der Ortsteile ist Verkehr möglich, in Richtung Brandenburg beziehungsweise Bad Belzig geht es dann über Jeserig, Schenkenberg, Kloster Lehnin und die Landesstraße 88, alternativ über die Autobahn A 2 bis zur Anschlussstelle Brandenburg.

Komplizierte Umleitung

Gut möglich, dass der aus Potsdam und Werder kommende Verkehr schon in Groß Kreutz in Richtung L 88 abgeleitet wird. Das müssen die Verkehrssicherungsfirmen gemeinsam mit den Planern entscheiden.

Am Knotenpunkt B 102/1 wird mit dem Bau der Ortsumfahrung Schmerzke begonnen. Quelle: André Wirsing

Zurzeit laufen die vorbereitenden Arbeiten für die neue Ortsumfahrung Schmerzke auf Hochtouren, im Frühsommer soll mit dem eigentlichen Bau begonnen werden, sagt Frank Schmidt, der leitender Planer beim Landesbetrieb Straßenwesen LS ist.

Baubeginn am Verkehrsknoten

Frank Schmidt leitet das Dezernat Planung West beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir beginnen am Knoten B 1/102, der einschließlich Lichtsignalanlage komplett umgebaut wird. Zudem werden alle Medien wie Trinkwasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation neu verlegt. Deshalb brauchen wir durchgehend die halbseitige Sperrung“, begründet Schmidt.

Das soll nach drei Monaten erledigt sein. Dann geht es entlang der alten Trasse in Richtung Süden weiter, bevor die „Todeskurve“ westlich durchschnitten wird, von da an beschreibt die neue Umfahrung einen weiten Bogen um Schmerzke, kreuzt die Rietzer Straße und schließt am Piperfenn an den bereits fertig gestellten Abschnitt bis zur Autobahn an.

Dreistreifiger Ausbau

Auch die Ortsumfahrung wird analog dazu dreistreifig mit wechselnden Überholspuren ausgebaut sein. Gebaut wird bis zum Jahr 2023. Der Bund investiert in den 3,3 Kilometzer langen Abschnitt 12,2 Millionen Euro.

So wird die Ortsumfahrung Schmerzke 2023 verlaufen. Quelle: André Wirsing

Baustellenampel ist tabu

Eine Baustellenampel auf der Berliner Straße, um den aus Wust/ Gollwitz kommenden Verkehr durchschleusen zu können, lehnt Schmidt kategorisch ab. Es sei auch technisch gar nicht machbar. „In die Ampelumläufe müssten der Verkehr auf der B 102 sowie verschiedene Abbiegesituationen integriert werden. Das würde zu viel zu langen Umlaufzeiten an der Ampelanlage führen. „Der Rückstau auf der Berliner Straße würde bis zum Bahnübergang reichen. Man sieht doch auch heute schon bei Schrankenschließung, dass es sich bis zur großen Kreuzung zurückstaut. Die Deutsche Bahn AG würde einer solchen Baustellenampel niemals zustimmen“, argumentiert der Planer.

Nur Bus bekommt eigene Trasse

Eine Ausnahme gibt es für den Öffentlichen Personennahverkehr: Die Busse aus Richtung Gollwitz und Wust werden von der Berliner Straße über eine kleine Behelfstrasse auf Höhe der ersten Häuser in Neuschmerzke in südliche Richtung abgeleitet, sie kommen dann in Schmerzke zurück auf die B 102. „Diese Trasse ist ausschließlich für Busse und Radfahrer reserviert.“

Unterschiedliche Aussagen

Um die Verkehrsbehinderungen im Zuge des Baus einer Ortsumfahrung für Schmerzke gibt es schon seit Monaten Streit. Erst hieß es, der LS wolle die Verbindung zu den beiden Ortsteilen für sechs Monate kappen, dann wurde dies schnell wieder auf drei Monate korrigiert. Dann hieß es aus dem Büro von Infrastrukturminister Guido Beermann: „Die Erreichbarkeit von Wust wird sichergestellt. Nur für die Zeit der Asphaltierung der Fahrbahn muss in Fahrtrichtung Brandenburg an der Havel eine Umleitungsstrecke genutzt werden. Ursprünglich waren dafür drei Monate eingeplant, durch eine Umplanung kann die Sperrzeit auf wenige Wochen reduziert werden.“

Jetzt sind es wieder drei Monate, wenn auch nicht mit Vollsperrung, sondern mit erheblichen Behinderungen. Und für die neue Asphaltdecke wird dann ohnehin komplett gesperrt.

Von André Wirsing