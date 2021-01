Brandenburg/H

Der Ausbau der Bundesstraße B 102 zwischen der Autobahn A 2 und Brandenburg an der Havel – das ist also die Ortsumgehung von Schmerzke – wird nun fortgesetzt. Schon ab Montag, 18. Januar, beginnen die Vorbereitungen für den Weiterbau.

Die Baustrecke reicht vom Gewerbegebiet Schmerzke bis zum Knotenpunkt der B 102 mit der B 1. Mit dem Bau soll im dritten Quartal 2021 begonnen werden. Mit der Fertigstellung wird bis 2023 gerechnet.

Zur Vorbereitung der Bauarbeiten sind Baumfällungen und Rodungen notwendig. Deshalb ist von Montag bis Freitag, 26. Februar, mit kurzzeitigen Einschränkungen auf der B 102, auf der Kreisstraße K 6949 in Schmerzke und Am Piperfenn sowie im Bereich des Prötzelwegs zu rechnen. Der Verkehr wird dann mit einer Ampel geregelt.

Planer Rainer Reichel erklärt die Straßenführung im Detail. Quelle: Archiv-Jast

Für die Fällungen und Rodungen sind Ausgleichspflanzungen geplant. Entlang der ehemaligen B 102 werden 95 Bäume und Gehölze auf 1.180 Quadratmetern gepflanzt. Die neue Ortsumgehung wird durch 292 Baumpflanzungen und der Nachpflanzung von Gehölzen auf 4.300 Quadratmetern in die Landschaft eingebunden.

Außerdem in Planung ist die Pflanzung von 390 Bäumen an der Landesstraße L 86. Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann hatte bereits im November 2020 erklären können: „Ich freue mich, dass wir jetzt vom Bund die Zustimmung zum Bau der Ortsumgehung Schmerzke haben. Die B 102 ist wichtig für die regionale Wirtschaft, auch an den Standorten Rathenow und Premnitz.“

Zwei Jahre Bauzeit

Bereits im August 2019 konnte der Abschnitt der Bundesstraße B 102 zwischen der Autobahn 2 und dem Gewerbegebiet Schmerzke für den Verkehr freigegeben werden, nachdem sie durch wechselseitige Überholstreifen ausgebaut worden war.

Die Ortsumgehung Schmerzke war der Stadt Brandenburg bereits vor vielen Jahren versprochen worden. Ziel des Vorhabens ist, die Verbindung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Autobahn 2 zu verbessern.

Die Baustrecke reicht von der Einmündung der Straße Am Piperfenn im Gewerbegebiet Schmerzke in die Bundesstraße 102 bis zum Knotenpunkt B 1/ B 102. Der neue Straßenverlauf wird östlich an Schmerzke vorbeiführen. Der Bund stellt etwa 12,5 Millionen Euro, das Land Brandenburg 990 000 Euro für das Vorhaben bereit.

13,2 Millionen Euro für Umgehung

Wenn ab Montag mit der Baufeldfreimachung begonnen wird, wäre im zweiten Halbjahr Baubeginn. Zu rechnen ist mit einer Bauzeit von zwei Jahren. Für den ausgebauten Bauabschnitt vom Gewerbegebiet bis zur Autobahn mit Straßenerweiterungen, Radwegen, neuen Ampeln und Verkehrsinseln sowie einem Lärmschutzwall in der Ortslage Paterdamm und Amphibien- und Otterdurchlässe entstanden Gesamtkosten von 13,23 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt.

Davon kamen etwa 11,9 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt und 1,3 Millionen Euro waren Landesmittel. Mit dem zweiten Bauabschnitt werden für die neue Straße insgesamt 26 Millionen Euro verbaut.

