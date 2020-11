Ortsumgehung Schmerzke wird 2021 gebaut

Brandenburg/H

Läuft alles nach Plan, kann 2021 mit dem Bau der Ortsumgehung Schmerzke begonnen werden. Der Bund hat die Finanzierung des Projekts sichergestellt. Der Planfeststellungsbeschluss liegt seit Juli dieses Jahres vor ( MAZ berichtete).

Verkehrsminister Guido Beermann erklärte nun: „Ich freue mich, dass wir jetzt vom Bund die Zustimmung zum Bau der Ortsumgehung Schmerzke haben. Die B 102 ist wichtig für die regionale Wirtschaft, auch an den Standorten Rathenow und Premnitz.“ Bereits im August 2019 konnte der Abschnitt der Bundesstraße B 102 zwischen der Autobahn A 2 und dem Gewerbegebiet Schmerzke für den Verkehr freigegeben werden, nachdem sie durch wechselseitige Überholstreifen ausgebaut worden war.

Die Zeit der Staus auf der B 102 ist bald vorbei. Quelle: Archiv: Jürgen Lauterbach

Und nun soll es bald mit dem Bau der Ortsumgehung Schmerzke weitergehen, der bereits seit vielen Jahren versprochen war. Der Landesbetrieb Straßenwesen erarbeitet derzeit die Ausführungsplanung und bereitet die Vergabeunterlagen vor. „Voraussichtlich kann noch im Jahr 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden“, so Beermann.

Ziel des Vorhabens ist, die Verbindung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Autobahn A 2 zu verbessern. Die Baustrecke reicht von der Einmündung der Straße Am Piperfenn im Gewerbegebiet Schmerzke in die Bundesstraße B 102 bis zum Knotenpunkt B 1/B 102.

Der neue Straßenverlauf wird östlich an Schmerzke vorbeiführen. Der Bund stellt etwa 12,5 Millionen Euro, das Land Brandenburg 990.000 Euro für das Vorhaben bereit. Im Frühjahr soll mit der Baufeldfreimachung begonnen werden, Baubeginn wäre dann im zweiten Halbjahr. Zu rechnen ist mit einer Bauzeit von zwei Jahren, heißt es aus dem Ministerium.

Das in etwa ist der geplante Verlauf der Ortsumgehung in Schmerzke. Quelle: André Wirsing

Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, insbesondere beim Umbau des Knotenpunktes der B 1 mit der B 102. Die Erreichbarkeit von Wust wird aber sichergestellt. Nur für die Zeit der Asphaltierung der Fahrbahn muss in Fahrtrichtung Brandenburg an der Havel eine Umleitungsstrecke genutzt werden. Ursprünglich hieß es, dass dafür etwa sechs Monate veranschlagt würden. Nach Protesten aus der Bürgerschaft und der Wirtschaft war die Zeit auf drei Monate reduziert worden. Nun, so heißt es weiter, konnte durch eine Umplanung „die Sperrzeit auf wenige Wochen reduziert werden.“

Ist das Projekt geschafft, haben Bund und Land tief in die Tasche gegriffen. Für den ausgebauten Bauabschnitt vom Gewerbegebiet bis zur Autobahn mit Straßenerweiterungen, Radwegen, neuen Ampeln und Verkehrsinseln sowie einem Lärmschutzwall in der Ortslage Paterdamm und Amphibien- und Otterdurchlässe entstanden Gesamtkosten von 13,23 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt. Davon kamen etwa 11,9 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt und 1,3 Millionen Euro waren Landesmittel. Bit dem zweiten Bauabschnitt werden für die neue Straße dann insgesamt 26 Millionen Euro verbaut.

Von MAZ