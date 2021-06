Plaue

Wer genau hinschaut, findet am Wendseeufer in Plaue noch Indizien für eine Strandparty, die hier am Wochenende stattgefunden haben soll. Zigarettenstummel und Kronkorken liegen im Sand, die verkohlten Überreste einer Holzbank liegen neben dem Volleyballfeld, ein Dixi-Klo steht einsam am Ufer. Sogar die Bojen hat jemand versucht gewaltsam aus dem Wasser zu ziehen.

Die mobile Toilette haben Polizisten am Sonnabend aus dem Wasser gefischt. Eine Streife hatte sie gegen 10.45 Uhr im Wendsee treiben sehen. Unter Einsatz nasser Füße wurde das beschädigte Dixi-Klo ans Ufer geholt. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich Freitagabend eine größere Gruppe an dem beliebten Strand auf. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Vorfällen.

Das mysteriöse Dixie-Klo

Am Sonntagabend schwamm das Klo wohl schon wieder im Wasser, berichtet Ortsvorsteher Udo Geiseler der MAZ. „Ich muss gestehen, ich habe selbst auch gar keine Ahnung, wo dieses Klo hingehört.“ Geiseler wurde am Sonntagabend von einer Anwohnerin informiert, dass schon wieder Jugendliche am Strand in Plaue feiern würden. Sie würde die Polizei informieren und Anzeige erstatten.

Die Badestelle in Plaue wird immer öfter von Jugendlichen zum Feiern genutzt. Quelle: Privat

Der Ortsvorsteher beschloss die Feiernden direkt anzusprechen. Am Ufer des Wendsees trifft er auf zwanzig Jugendliche, alle so um die 16 Jahre alt. „Ich habe mich vorgestellt und mit ihnen über das Problem gesprochen“, sagt Geiseler. Die Gruppe hätte verständnisvoll gewirkt und sicherte ihm zu ihren Müll zu entsorgen. „Ob das jetzt dieselben waren, die da am Freitag randaliert haben, weiß ich nicht. Das muss die Polizei ermitteln“, sagt Geiseler.

Geiseler ist Lehrerin Rathenow, seine Schüler sind ungefähr im selben Alter. „Ich verstehe, dass die Jugendlichen zusammen feiern möchten nach dem langen Lockdown. Aber diesen Vandalismus kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Geiseler. Aus der zerstörten Bank ragen noch Metallteile heraus, ein Verletzungsrisiko. Ebenso wie die Glasscherben, die auf dem Volleyballplatz lagen.

Geiseler wünscht sich mehr Polizeipräsenz

Am Dienstag sonnten sich schon wieder Menschen am Strand des Wendsees. Bis auf die zerstörte Bank und das mysteriöse Dixi-Klo konnte Geiseler nichts entdecken. Seine Ansprache scheint geholfen zu haben. „Aber vielleicht waren es auch andere. Wir reden viel zu oft über die Verursacher. Dabei gibt es ganz viele Plauer, die Scherben vom Spielplatz räumen oder diese Dinge bei mir melden“, sagt der Ortsvorsteher.

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend musste eine der Holzbänke am Volleyballfeld dran glauben. Quelle: Privat

Aber wie können in Zukunft solche Randale-Parties verhindert werden? „Das Problem ist, dass das oft nachts passiert. Da gibt es keine Zeugen“, sagt Geiseler. Wenn es nach ihm ginge, müsse die Polizei mehr Präsenz zeigen. Nur durch regelmäßig Ansprache würden die Jugendlichen verstehen, dass sie mit dem Vandalismus aufhören müssen. Am Sonntag ist die Polizei zumindest nicht noch einmal ausgerückt, das bestätigte Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Von Lena Köpsell