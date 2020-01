Ortsvorsteher protestieren gegen Rotstift im Rathaus

Brandenburg/H

Alle Ortsvorsteher und Ortsbeiratsmitglieder in Brandenburg/Havel sind sich einig. Die Kürzung der jährlichen Ortsteilförderung um fünf Prozent wollen sie nicht hinnehmen.

In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordern parteiübergreifend alle elf Brandenburger Ortsteilpolitiker, dass das Rathaus die Budgetsperre für die Ortsteilförderung in 2020 aufhebt. Außerdem beantragen sie, dass sie besser beteiligt werden, wenn Interessen ihrer Orte berührt sind.

Keine Riesenbeträge

Der Betrag, dessen Kürzung die Politiker in den acht Ortsteilen monieren, ist nicht besonders hoch. Denn die jährliche Ortsteilförderung durch die Stadt liegt zusammen gerechnet bei ungefähr 30 000 Euro.

Seit gut zehn Jahren gibt es dafür einen Haushaltstitel. Jeder Ortsteil erhält pro Jahr gleichbleibend einen Sockelbetrag von 2000 Euro und zusätzlich 1,50 Euro pro Einwohner. Mit dem Geld werden in der Regel Kulturveranstaltungen oder Feste in den Orten ausgerichtet.

Geiseler weist auf Anhörungsrecht hin

„Verwundert nahmen wir zur Kenntnis, dass die Ortsteilförderung pauschal um 5 Prozent je Ortsteil gekürzt wurde“, schreiben die Ortsteilvertreter an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Plaues Ortsvorsteher Udo Geiseler ( SPD) hat das Schreiben ans Rathaus mit Unterstützung seiner Gollwitzer Kollegin Nicole Näther ( SPD) maßgeblich formuliert.

Geiseler weist darauf hin, dass die Ortsvorsteher und Ortsbeiräte laut Kommunalverfassung anzuhören seien bei der Erstellung des Haushaltsplanes und für die Ortsteile wichtigen Fragen. Das soll künftig besser laufen, fordern die elf Ortsteilpolitiker. Einen Hinweis auf die Kürzung hätten sie nämlich nicht bekommen.

Kulturverwaltung begründet Sperre

Tim Freudenberg hat den ehrenamtlich aktiven Ortsvorstehern inzwischen erklärt, warum das Budget für die Dörfer gekürzt wurde. Zugrunde liege die Budgetsperre, die die Stadtverordneten im vergangenen März im Haushaltssicherungskonzept beschlossen hätten, erläutert der Kultur-Fachbereichsleiter.

Im knappen Kulturetat verschaffe die Kürzung in den Ortsteilen den großen Stadtfesten wie dem Havelfest finanziell etwas mehr Lust, so die Verwaltung. Die Ortsteile könnten die Freigabe der gekürzten Zuwendungen beantragen, müssten dafür aber jeweils den unabweisbaren Bedarf nachweisen.

Eine Antwort des Oberbürgermeisters zum Anhörungsrecht der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte steht noch aus.

Von Jürgen Lauterbach