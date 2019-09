Brandenburg/H

Sie werden wieder vom Bild zu Bild ziehen und suchen. Sich selber oder zumindest ein bekanntes Gesicht. Und mit Sicherheit werden die Besucher der Ostcola-Party am Samstag, 21. September, vieles entdecken, was sie in verflossene Zeiten zurückversetzt. Wegen dieser vielen „Weestenoch“- und Kiekma“-Momente verstehen die Macher ihre Party gern auch als „Das größte Klassentreffen der Stadt“.

Impressionen aus DDR-Tagen aus Brandenburg an der Havel, Rathenow und Belzig.

Verschiedene Themen bietet die umfangreiche Bilderausstellung. Eine Facette sind dieses Mal „Menschen in der Stadt“. Im Foyer des Brandenburger Theater gibt es viel zu entdecken. Ob nun junge Leute auf Mopeds oder vor Läden posieren, Menschen durch Einkaufsstraßen flanieren oder sich bei Festen treffen – überall ist Bewegung.

Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Fotos und Ansichtskarten aus den 60er-, 70er- und 80er Jahren – so ist es bei Ostcola schon in den vergangenen sechs Ausstellungen üblich gewesen. Schließlich ist der Name auch Programm, das heute vor allem in den Händen von Ulf Tschenisch und Alexander Pollok liegt.

Party im Brandenburger Theater Die Ost-Cola-Party steigt am Samstag, 21. September, um 19 Uhr im Brandenburger Theater in der Grabenstraße 14. Neben der Fotoausstellung zur Zeitgeschichte gibt es Musik von zwei staatlich eingestuften Schallplattenunterhaltern, diesmal auf zwei Tanzflächen. Karten gibt es unter anderem in der MAZ-Ticketeria in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg an der Havel.

Und deshalb sorgt am Samstag nicht etwa ein DJ für gute Musik. Es sind staatlich eingestufte Schallplattenunterhalter, die die Besucher auf zwei Tanzflächen in Bewegung bringen wollen.

Vor der Tür können de Gäste eine Runde im Ost-Oldtimer drehen. Wartburg, Trabi, Skoda und Moskvitsch stehen für eine kleine Spritztour bereit. Zum Staunen gibt es einen Interflug-Barkas. Im Biergarten am Theaterpark kann man Softeis nach altem Rezept in der Muschel und Grilletta wie vom Alex genießen. Na denn: Sport frei!

Von Heiko Hesse