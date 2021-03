Oster-Fensterkonzert  für Fliedners Einrichtungen in Bad Belzig und Brandenburg an der Havel  

Bad Belzig/Brandenburg/Havel

Musik als Seelentröster in der Pandemie: Das Duo „Dings & Bums“ aus Treuenbrietzen ist auch an den Osterfeiertagen auf „Konzert ohne Gäste“-Tour. Am Karsamstag kommen die Bewohner von Fliedners Wohn- und Werkstätten im Hohen Fläming und Brandenburg an der Havel in den Genuss eines Ständchens. Weiterhin gilt: Fenster oder Tür auf, statt Massenansammlungen.

Mit einem kleinen Hilferuf fing alles an: Mitarbeiterin „Lotte“ alias Jennifer Hottenrott wendete sich mit einer Bitte an die Treuenbrietzener, die zugleich eine musikalische Überraschung für die Bewohner bedeutet. „Aufgrund der derzeitigen Situation sind ein paar Bewohner in ihren Zimmern eingesperrt, weil sie im Arbeitsbereich Kontakt mit Corona-Positiven hatten“, erklärt sie. Dies bedeutet auch, dass die Bewohner an den Osterfeiertagen nicht zu ihren Familien fahren können. „Vielleicht habt ihr ja Zeit und Lust, uns ein paar Minuten hinter unserer Wohnstätte mit eurer Musik zu erfreuen“, so die Bitte der Heilerziehungspflegerin.

Feiern und Tanzen hat im Haus Belizi Tradition. Dieses Mal jeder für sich am Fenster. Quelle: Natalie Preißler

„Diese Nachricht hat uns berührt und wir haben überlegt, wie wir möglichst vielen Bewohnern solcher Einrichtungen in der Region eine Freude machen können“, erzählt Musiker Thomas Nehrkorn. Nun steht die Tour am Karsamstag, die um 10 Uhr am Haus Belizi startet, dann nach Schmerzke zu den Fliedners Werkstätten weiterreist und schließlich in der Kirchhofstraße der Havelstadt endet.

„Die Bewohner werden erst einmal ordentlich tanzen“, ist sich Hottenrott sicher, die dank Frühschicht das Mini-Konzert miterleben wird. Schon immer begeistert von der Initiative der Treuenbritzener, hatte sie die Konzertankündigungen auf Facebook verfolgt und schließlich die Initiative ergriffen. Die Bewohner werden es ihr danken. Vor allem jene, die nicht mehr viel Familie haben oder zu den drei aktuell in Quarantäne Steckenden gehören.

Von Natalie Preißler