Osterferien in Brandenburg an der Havel: Tipps für Kurzentschlossene

Brandenburg/H

Nächsten Montag beginnen die Osterferien. Aber Kinder und Jugendliche in Brandenburg an der Havel müssen keine Angst vor Lockdown-Langeweile haben: Manche Einrichtungen bieten trotzdem ein buntes Osterprogramm an, natürlich mit viel Abstand und Maske. Die MAZ hat einen Überblick, wo es noch Plätze für Kurzentschlossene gibt.

Trommeln im Café Contact

Im Café Contact gibt es jeden Tag Programm. Am Montag, den 29. März, geht es direkt lautstark los - mit einer Trommelsession. In den Tagen darauf werden Ostereier bemalt, Eierkuchen gegessen und Senfeier gekocht. Aber auch sportlich geht es zu, mit Inlinern und Tischtennis. Zum Ferienabschluss, am 9. April, gibt es ein kleines Grillfest. Das Cafe Contact ist jeden Ferientag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, außer von Karfreitag bis Ostermontag. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 8 und 17 Jahren und ist kostenlos. Nur fürs Essen und die Werkstattangebote sollte ein kleines Taschengeld mitgebracht werden. Das Programm gibt es unter www.jugendhaus-cafecontact.de oder unter Tel. 03381-224230

Osterhasenkekse backen im KiJu Club

Im Kinder- und Jugendfreizeitclub KiJu wird in den Ferien viel gebastelt und gespielt - aber alles kreist ums Thema Ostern. Am Montag, den 29. März. geht es los mit unterschiedlichen Spielen rund ums Osterei. Der Eierlauf wird da natürlich nicht fehlen. In der ersten Woche werden die Kinder Osterhasenkekse backen und ihr eigenes Körbchen basteln, mit dem sie dann an Gründonnerstag auf große Ostereiersuche gehen können. Am letzten Ferientag gibt es einen kleinen Fahrradparcours. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Kinder zwischen 6 bis 13 Jahren. Im KiJu ist jeden Tag von 12 bis 18 Uhr Programm, außer von Karfreitag bis Ostermontag. Mehr Infos unter www.humreg.de oder unter Tel. 03381-730380.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Upcycling in der VHS

Auch die Volkshochschule Brandenburg an der Havel bietet Ferienkurse an, ein paar Plätze sind noch frei. Zum Beispiel im Kurs „beauty shit - Upcycling für dein Badezimmer“. Unter der Anleitung von Modedesignerin Natalie Schramke lernen Kinder und Jugendliche aus alten Handtüchern Abschminkpads oder Waschlappen zu nähen oder aus alter Kleidung Stoffkörbe herzustellen. Der Kurs findet am 8. April von 9 bis 12 Uhr statt und ist kostenlos. Für alle Kinder, die mehr über sich selbst lernen wollen, bieten Wirtschaftspsychologinnen Miriam Kraus und Laura Wiedemann den Kurs „#me – Wer bin ich eigentlich: Entdeckungsreise zu deinen Stärken und Talenten“ an. Der Kurs richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahre und findet online statt. Vom 29.-31- März von 10 bis 12 Uhr. Weitere Kurse unter www.vhs-brandenburg.de/programm oder unter Tel. 03381-250447.

Osterbasteln im Mehrgenerationenhaus „Die Stube“

In der Stube in der Bahnhofsstraße wird in der ersten Ferienwoche viel gebastelt. Am Montag, den 29. März geht es los mit Ostereier bemalen, am Dienstag geht es in die Osterbäckerei und am Mittwoch gibt es das große Osterbasteln, hier werden Osterhasen aus Holz und Pappe hergestellt. An allen drei Tagen sollten die Kinder einen Unkostenbeitrag von 50 Cent mitbringen. Sonst sind die Angebote kostenlos. In der zweiten Woche geht es ums Thema Schmetterlinge und am 9. April gibt es eine kleine Abschlussparty. In der Stube ist jeden Tag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr Programm, außer Karfreitag bis Ostermontag. Mehr Informationen unter www.alv-brandenburg.org/standorte/brandenburg-stube.php oder unter Tel. 03381-804865.

Von MAZonline