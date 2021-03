Ostern für alle aus der Brielower Kirche

Päwesin

Die Brielower Dorfkirche wurde am Mittwoch zum Aufnahmeort für die beiden Online-Gottesdienste, die am Karfreitag ab 15 Uhr und am Ostersonntag ab 10 Uhr für die Christen rund um den Beetzsee über den YouTube-Kanal des Pfarrsprengels Päwesin abrufbar sind. „Die große Resonanz zum Video-Gottesdienst an Heiligabend hat uns ermuntert auch für das Osterfest zwei Videos vorzubereiten“, sagte Pfarrer Stefan Hartmann der MAZ.

Die Video-Gottesdienste zum Osterfest für den Pfarrsprengel Päwesin wurden in der Brielower Kirche aufgenommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

So wurde am Heiligabend 700-mal der Gottesdienst aus Päwesin geschaut. „Oft mit mehreren Personen im Kreise der Familie. Deshalb gehen wir von rund 1400 Zuschauern aus. Das bedeutet für unsere Verhältnisse eine enorme Reichweite“, berichtet Hartmann. Sogar aus dem fernen New York und aus Südtirol gab es Rückmeldungen von Freunden und ehemaligen Gemeindeangehörigen, die auf diesem Wege mit ihrer früheren Heimat verbunden waren.

Musikalisch begleitet Lim Suhyun an der Orgel den Online-Gottesdienst. Quelle: Rüdiger Böhme

Für Hartmann und die Gemeindekirchenräte rund um den Beetzsee steht fest, dass Videoformate kein Ersatz für Präsenzgottesdienste sein können. Doch wegen eines erneuten Anstiegs der Infektionszahlen waren sich die Entscheidungsträger einig, dass man Ostern sowie im ganzen Monat April weiter auf Gottesdienste vor Ort verzichtet. „Die Entscheidung fiel unabhängig davon, welchen neuen Lockdownregeln am Ende gelten werden“, so Pfarrer Hartmann.

Die Päwesiner Kirche bleibt über Ostern für individuelle Andachten geöffnet. Präsenzgottesdienste wird es rund um den Beetzsee nicht geben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die christlichen Festtage (Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag) wird es Andachtsblätter für zu Hause geben, die in den Orten und zusätzlich per E-Mail an Interessierte verteilt werden. Dazu kommen die genannten Videoformate am Karfreitag und am Ostersonntag. Über folgenden Link gelangt man direkt zum YouTube-Kanal des Pfarrsprengels mit allen Videos: www.youtube.com/channel/UC2QivosfouP0vmRCIvnj8Fw

Für den richtigen Ton sorgte Johannes Becker an der Technik in der Brielower Kirche. Quelle: Rüdiger Böhme

An den Festtagen werden zu den eigentlichen Gottesdienstzeiten die Glocken aller Kirchen rund um den Beetzsee gleichzeitig erklingen. „Als unüberhörbares Zeichen der Verbundenheit der Menschen rund um den See“, so Pfarrer Hartmann. In der benachbarten Kirchengemeinde Havelsee wird dagegen nicht komplett auf Präsenzveranstaltungen verzichtet. Echte Gottesdienste mit Pfarrerin Diana Bernitt-Pscherwankowski gibt es am Karfreitag um 10 Uhr in der Kirche Hohenferchesar sowie am Ostersonntag um 10 Uhr auf dem Pritzerber Pfarrhof.

Von Frank Bürstenbinder