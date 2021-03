Ostern to go: Hier gibt es den besten Brunch und das leckerste Lamm

Brandenburg/H./Mittelmark

Nächste Woche ist Ostern, schon das zweite Mal mitten in einem Lockdown. Damit die Stimmung während der Feiertage und überhaupt in dieser Zeit nicht vollkommen kippt, haben wir hier ein paar Tipps, wie Sie sich auch im kleinen Kreis eine schöne Zeit zu Hause gestalten können. Wir verraten Ihnen, wo sie trotz Lockdown einen leckeren Osterbrunch oder ein Osterlamm bekommen.

Lamm oder Forelle von der Alten Schmiede

Im Landhaus Alte Schmiede in Niemegk gibt es ein Ostermenü zum Mitnehmen. Als Vorspeise gibt es eine Variation von Kartoffel-Trüffelterrine im Serranomantel, gebackenem Kaninchenrücken und geräucherter Flämingforelle. Für den Hauptgang kann zwischen Lamm, Kaninchenkeule, Lachsfilet oder gefüllten Gnocchi gewählt werden. Als Nachtisch wird eine Eierlikör-Quarktarte serviert. Das drei-Gänge-Menü kostet 36 Euro. Für Kinder gibt es ein Ostermenü mit Hähnchengeschnetzeltem und Schokoladenbrownie für 14 Euro. Abgeholt werden kann das Menü am Karfreitag und am Ostermontag. Bestellungen bis zum 30. März unter 033843-9220.

Bärlauch-Linguine oder Zanderfilet von der Schloßschänke

In der Schloßschänke „Zur Remise“ in Wiesenburg gibt es, zusätzlich zum klassischen Angebot, eine Auswahl an Ostergerichten. Hier können Hungrige zwischen Linguine in Bärlauch-Walnuss-Pesto, marinierten Lammkotellets mit Speckbohnen, Zanderfilet in Weißweinsauce wählen. Als speziellen Osternachtisch gibt es hausgemachtes Schokoladenmousse mit Roter Grütze. Die Gerichte gibt es nicht nur für Selbstabholer, das Restaurant liefert auch. Bei bis zu 9 Kilometer ist die Lieferung kostenfrei, danach kostet die Liefergebühr bis zu 8 Euro. Die Gerichte sollten bis zum 30. März unter Tel. 033849-50095 vorbestellt werden.

Kaninchen oder Soleier aus dem Inspektorenhof

Wer es ein bisschen ausgefallener mag, der sollte Ostern beim Inspektorenhaus in Brandenburg/Havel bestellen. In der Dinner-Box findet man als Vorspeise eine Lachs-Ceviche und ein geräuchertes Karotten-Maracuja Süppchen, als Hauptspeise gibt es geschmorte Keule vom Beelitzer Kaninchen mit Erdapfel-Bete-Mousse und als Nachtisch einen saftigen Dillkuchen mit Lemoncurd und weißer Schokolade. Dazu eine Flasche Prosecco und hausgemachten Eierlikör. 110 Euro kostet das Vier-Gänge-Menü für zwei Personen. Im Osterbrunch-Paket für zwei Personen finden Sie unter anderem eingelegte Soleier, Porridge, frische Brötchen und selbstgemachte Aufstriche, eine Käseauswahl, Pastrami und Macarons. Auch hier ist eine kleine Flasche Prosecco dabei. Den Brunch gibt es für 90 Euro. Beide Osterpakete können bis zum 1. April unter Tel. 03381 32 82 139 oder per Mail info@inspektorenhaus.de vorbestellt werden.

Maispoulardenbrust oder gebackener Blumenkohl von Olivimi

Olivimi Catering aus Brandenburg/Havel bietet zwei Ostermenüs zum Schlemmen Zuhause an. Einmal ein Genießermenü mit rohen Rinderfiletscheiben an Gemüsesalat, eine Schaumsuppe von Parmesan mit Mini-Spinatknödel und als Hauptspeise eine gefüllte Maispoulardenbrust an Walnuss Kartoffelragout. Zum Nachtisch gibt es Malibu-Milchreis mit Rhabarber-Kompott. Vier Gänge sind für 49 Euro zu haben, drei schon für 42. Das ganze Menü gibt es auch als vegetarische Version. Mit Roter Bete und Couscous und Parmesan-Schaumsuppe als Vorspeise. Als Hauptspeise gibt es Blumenkohl im Ofen gebacken mit Kräuterseitlingen und Walnuss-Kartoffelragout. Zum Nachtisch auch Malibu-Milchreis. Das Veggie-Menü kostet 44 Euro für vier Gänge und 39 Euro für drei. Vorbestellen können Sie die Menüs bis spätestens 31. März unter Tel. 0160-8482317.

Kalbfleisch oder Osterzopf vom Hotel Markgraf

Im Hotel Markgraf in Lehnin gibt es eine bunte Osterkarte, aus der einzelne Gerichte bestellt werden können. Neben Fischgerichten und Klassikern wie Wiener Schnitzel und Kalbfleischrouladen, gibt es auch einen geschmorten Milchlammbraten mit gebratenen Rosmarin-Drillingskartoffeln zu Ostern. Hauptgerichte zwischen 14 und 21 Euro. Zum Brunch gibt es verschiedene Osterteller, mit verschiedenen Aufschnitten, wie Wildsalami oder Räucherlachs, oder Müsli und Joghurt. Neben unterschiedlicher Gebäckauswahl gibt es auch einen Osterzopf. Die Osterteller kosten zwischen 10 und 16 Euro. Für Ostersonntag und Ostermontag sollten Sie bis zum 2. April unter Tel. 03382-7650 vorbestellen.

Von Lena Köpsell