Ostmühlenhalbinsel: Versperrter Uferzugang und Videoüberwachung

Die Diskussion über Uferwege in Brandenburg/Havel führt auf der Ostmühlenhalbinsel in eine Sackgasse. Besser gesagt: in zwei Sackgassen.

Zwei Stichwege führen in dem Neubaugebiet zwar mehr oder weniger nah ans Ufer der Havel. Doch keinen Schritt weiter. Links und rechts ist Schluss.

Birgit Patz, Stadtverordnete der Linken, hat sich bei der Verwaltung nach dem Zustand dort erkundigt. Sie erinnert daran, dass auf der Halbinsel ursprünglich an einen Uferrundweg am Wasser entlang gedacht war. Davon wurde Abschied genommen.

Zwanzig Meter naturbelassen

Der Bebauungsplan aus dem Jahr 2012 sieht zwei Stichwege in Richtung Wasser und eine naturbelassene Uferzone von zwanzig Metern Breite vor. Die Allgemeinheit darf die beiden im Privatbesitz befindlichen Wege zur Böschung der Havel nutzen.

Fotos, die Birgit Patz im Rathaus eingereicht hat, zeigen den momentanen Zustand. Die geforderte zwanzig Meter breite naturbelassene Uferzone gibt es nicht überall.

Der etwa 50 Meter lange öffentliche Stichweg, der zu einer Bootsanlagestelle führt, wird offenbar videoüberwacht.

Geschlossen, aber nicht verschlossen

Der andere Stichweg endet an einem geschlossenen Tor. Es lässt sich öffnen. Doch dahinter beginnt sogleich der naturnahe Uferstreifen. Das bedeutet: Wildwuchs versperrt nicht nur den Zugang zur Havel, sondern auch den Blick aufs Wasser.

Die Linke-Stadtverordnete fragt die Verwaltung, ob dieser unzugängliche Stichweg in Richtung Wasser wieder zugänglich gemacht werden soll. Offenbar nicht.

Denn Oberbürgermeister Steffen Scheller antwortet mit einer Prise Humor: „Die Wahrung der Zugänglichkeit der Stichwege fällt in die Pflichten des Eigentümers. Das ist gewährleistet. Das vorhandene Tor war von Anfang Bestandteil der Bauausführung. Das Tor ist geschlossen, aber nicht verschlossen.“

Kameraüberwachung

Vor einem der beiden Stichwege wird auf eine Kameraüberwachung aufmerksam gemacht. Quelle: Jacqueline Steiner

Was die Kameraüberwachung des anderen Stichweges verweist das Rathaus auf die Zuständigkeit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Akteneinsicht (LDA).

„Wir würden, beispielsweise bei Vorliegen einer entsprechenden Beschwerde, den Sachverhalt aus datenschutzrechtlicher Sicht überprüfen und hierzu zunächst an den mutmaßlichen Kamerabetreiber als Verantwortlichen herantreten und um weitere Auskünfte ersuchen“, teilt Astrid Oehme mit, stellvertretende Pressesprecherin bei der LDA in Kleinmachnow.

Prüfung der Datenschützerin möglich

Für eine abschließende Zulässigkeitsbewertung der Videoüberwachung müssten der Datenschutzbeauftragten der vom Kamerabetreiber verfolgte Zweck, die konkreten Umstände der Videoüberwachung oder der genaue Erfassungsbereich vorliegen.

Denn die datenschutzrechtliche Bewertung einer Videoüberwachung erfordert stets eine Einzelfallprüfung, betont Astrid Oehme.

Interessen und Grundrechte

Die Videoüberwachung durch Privatpersonen und die Verarbeitung personenbezogener Daten kann nach ihren Worten zulässig sein. Dies muss aber zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erforderlich sein und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der von der Videoüberwachung betroffenen Personen, dürfen dabei nicht überwiegen.

Astrid Oehme spricht in diesem Zusammenhang von hohen Hürden für den Überwacher. So müsste er nachweisen, dass es keine andere, mildere Möglichkeit gibt, die weniger in die Grundrechte und Grundfreiheiten eingreift.

Die Datenschutzexpertin erläutert das: „So würde eventuell auf Seiten des Kamerabetreibers das Interesse am Schutz seines Eigentums stehen, auf der anderen Seite das Interesse der Betroffenen, nicht gefilmt zu werden. Um die Interessen gewichten zu können, wäre es wichtig zu wissen, ob es im Erfassungsbereich aktuell konkrete schwerwiegende Vorfälle gegeben hat.“

Kinder besonders geschützt

Außerdem müsste berücksichtigt werden, dass die meisten Nutzer des Stichwegs keinen Anlass für eine Überwachung gegeben haben. Zudem seien Kinder nach dem Willen des Gesetzgebers besonders zu schützen.

Im Ergebnis einer Prüfung könnte die Datenschutzbeauftragte beispielsweise die Änderung des Erfassungsbereiches anordnen oder die Videoüberwachung ganz untersagen.

Hinweisschild ist unzureichend

Sollte die Videoüberwachung zulässig sein, wäre ein entsprechendes Hinweisschild notwendig. Das auf der Ostmühlenhalbinsel an der Stichstrraße aufgestellte Schild entspreche den Bestimmungen nicht.

Astrid Oehme: „Es lässt wichtige Informationen vermissen wie Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung etc.“

Von Jürgen Lauterbach