Deutschlands Lesejugend hat mehr von Brandenburg erfahren, als ihr bewusst war. Obwohl Otto Bernhard Wendler den Handlungsort seiner Geschichten anders nannte, platzierte er Straßenbezeichnungen und weitere Hinweise, die Brandenburg an der Havel eindeutig verraten. Von der Küste bis zu den Alpen lasen viele junge Leute in den 1930er Jahren und auch später noch seine kurzweiligen Bücher voller Abenteuer. Der Ruhm ist längst verblast. Grund genug, an Wendler zu erinnern, der am 10. Dezember 125 Jahre alt geworden wäre.

Die Spuren, die Wendler hinterlassen hat, sind längst nicht alle erfasst. Besonders in seiner Zeit als Pädagoge und Kommunalpolitiker in Kirchmöser (1923 bis 1927) und Brandenburg an der Havel (1927 bis 1933) hat Wendler viele Arbeiten verfasst. Er hat Theaterstücke geschrieben, Aufführungen des Brandenburger Theaters besprochen, gedichtet und der Reformpädagogik auf die Sprünge geholfen

Eine kleine Auswahl von Wendlers Büchern. Quelle: Heiko Hesse

Mit „Laubenkolonie Erdenglück“ bekam Brandenburg an der Havel 1931 seinen ersten Krimi. Otto Bernhard Wendler beschreibt darin die Sorgen und Probleme der Menschen in den Zeiten der Arbeitslosigkeit. „Trotz des Happy Ends idyllisiert Wendler das Leben seiner Figuren keineswegs“, schreibt der Historiker Jan Kostka in seinem 2020 erschienenen Beitrag „Zur Volkstümlichkeit in den Kleinstadttexten Otto Bernhard Wendlers“. Und: „Soziale Nöte, Suizide wegen Arbeitslosigkeit oder ungewollter Schwangerschaft werden ebenso geschildert wie die mentalen und körperlichen Folgen der Fabrikarbeit.“

Von Sachsen nach Brandenburg an der Havel

1895 wurde Wendler im sächsischen Frankenberg geboren. Die Familie zog 1900 nach Brandenburg an der Havel, anfangs in der Neustädtischen Heidestraße 50 gegenüber des Pauliklosters, ab 1904 in der Kirchhofstraße 32. Otto Bernhard Wendler besucht die Knabenmittelschule am Wredowplatz (heute Theodor-Fontane-Grundschule).

An mehreren Stellen in der Havelstadt lässt sich das Leben und Wirken des Reformpädagogen und Schriftsteller festmachen – eine kleine Auswahl.

In seinen Büchern ist die Stadt seiner Kindheit präsent, auch wenn es manchmal seltsam anmutet. „Die Hechte von Rotscherlinde“ heißt ein Jugendbuch von 1933. Handlungsort ist aber nicht der Krahner Gemeindeteil Rotscherlinde zwischen Brandenburg und Golzow, sondern ein fiktiver Ort am Beetzsee. Thema der Geschichte ist es zu zeigen, dass sich engagierte Jugendliche gegen störrische Erwachsene durchsetzen können. Es geht um ein Freibad am Beetzsee.

„Alwin Klein seift alle ein“ spielt in Rathenow und erschien 1934. Quelle: Heiko Hesse

Nach der Mittelschulzeit zieht Wendler nach Genthin. 1910 wird er Schüler der Präparandenanstalt und anschließend des Lehrerseminars in Genthin. Spuren seiner Familie in Brandenburg an der Havel verlieren sich 1912. Mit Begeisterung ging Wendler als Freiwilliger in den Krieg. Als erklärter Kriegsgegner kehrte er 1918 nach Genthin ins Lehrerseminar zurück, wo 1920 seine erste Lehrerprüfung ablegte.

Die Schrecken des Krieges verarbeitete Wendler in seinem ersten Roman. 1929 erschien „Soldaten Marieen – die Chronik von der grausamen und tragischen Trennung der Geschlechter im Krieg“. Das Besondere: Im Gegensatz zu anderen Kriegsromanen rückt Wendler auch das Leiden der Frauen in der Heimat und den besetzen Gebieten in den Mittelpunkt. Das Buch stieß auch auf internationales Interesse. Es wurde ins Englische übersetzt und in Großbritannien und den USA als Antikriegsroman geschätzt.

Start als Lehrer in Bergzow bei Genthin

Wendlers erste Stelle als Lehrer ist die Schule in Bergzow westlich von Genthin. Er legt die zweite Lehrerprüfung ab und engagiert sich über den Schulbetrieb hinaus: Wendler hebt einen Arbeitergesangverein und einen Arbeiterfußballverein aus der Taufe.

Ein kleines literarisches Denkmal setzte Wendler 1933 mit „ Gode Wind Ahoi!“ den benachbarten Orten Plaue und Kirchmöser, die in den 20er Jahren eine besondere Entwicklung nahmen: das alte Fischerstädtchen Plaue mit seinen Traditionen und die aufstrebende Industriegemeinde Kirchmöser. Mit ihrem neuen Werk lockte die Reichsbahn Arbeitskräfte aus dem ganzen Reich an. Die Jungs der Kirchmöseraner Clique stammen aus Berlin, Hamburg, Dresden und Köln. Das Gode-Wind-Buch „beschreibt das Aufbrechen ländlich-geschlossener Lebensformen durch die Ankunft von Großstadt-Kindern“, hält Historiker Kostka fest.

Titel des Jugendbuches „Gode Wind Ahoi!", hier die leicht veränderte Neuauflage von 1947. Quelle: Heiko Hesse

Wendler wusste, worüber er schrieb: 1923 war er von Bergzow nach Kirchmöser gezogen und hatte eine Stelle an der neuen Schule im Ortsteil West übernommen, der heutigen BOS Kirchmöser. Wieder schaute Wendler über den schulischen Tellerrand hinaus. Er bezog die Eltern in die Bildungsgemeinschaft mit ein. Später wird er von der ersten ländlichen Volkshochschule sprechen. Als SPD-Mitglied, er war 1921 eingetreten, ließ er sich in die Gemeindevertretung wählen.

Internationalen Erfolg hatte auch das Kinderbuch „Zirkuspaul“, erschienen 1932. Es erlebte mehrere Neuauflagen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, und diente in den Niederlanden als Schulbuch für den Deutsch-Unterricht. In diesem Buch erkennt man die Werderstraße und den Neustädtischen Schützenplatz.

Literatur meist in Nachtarbeit

Eigentlich war der Tag des Pädagogen reich mit Arbeiten gefüllt. „In einem Interview hat Wendler verraten, dass diese Werke meist in Nachtarbeit geschaffen“, hielt Paul Schulze 2009 in seinem Wendler-Beitrag für die „Heimatkundlichen Blätter“ fest. Weiter: „Seine Frau war dabei, viel Kaffee wurde verbraucht und öfter las er vor und fragte: ,Kann man das so schreiben?’.“

Die Stadtverordneten von Brandenburg an der Havel beschlossen Anfang 1927, eine „Weltliche Schule“ zu gründen – eine Schule mit innovativen Konzepten. So gab es anstelle des üblichen Religionsunterrichtes das Fach Lebenskunde. Als Schulleiter holte man Otto Bernhard Wendler aus Kirchmöser.

Weltliche Schule in Brandenburg an der Havel Von 1922 bis 1933 gab es die Weltlichen Schulen, die sich durch Konfessionsfreiheit und ihr pädagogisches Experimentierfeld auszeichneten. Ihre Entstehungsgeschichte ist vor allem eine Geschichte des Schulkampfes um staatliche oder kirchliche Kontrolle und Einflussnahme auf das Schulleben und die Unterrichtsmethoden, hieß es im Text zur Sonderausstellung „Enttäuschung-Hoffnung-Sehnsucht“, die bis 2020 im Stadtmuseum Brandenburg zu sehen war. Zu Ostern 1927 eröffnete in Brandenburg an der Havel eine Weltliche Schule, auch Sammelschule genannt. Im Gegensatz zu den Volksschulen gab es hier keinen Religionsunterricht, sondern das Fach Lebenskunde. Die Prügelstrafe war verboten, Jungen und Mädchen besuchten gemeinsame Klassen. Der Unterricht in Werken und Esperanto war ebenfalls neu. Im Juni 1926 fassten die Freidenker den Beschluss, in Brandenburg an der Havel eine Weltliche Schule zu errichten, im Januar 1927 stellten die Sozialdemokraten in der Stadtverordnetenversammlung dazu einen Antrag. Am 24. April begann der Unterricht der Weltlichen Schule mit 499 Schülern und 14 Lehrern in 14 Klassen im alten Gymnasium Katharinenkirchplatz 5. Otto Bernhard Wendler wurde als Schulleiter berufen. Der Zuspruch für die neue Schule war so groß, dass bereits 1929 ein zweites Schulgebäude am Gotthardtkirchplatz genutzt werden musste. 1930 war die Weltliche Schule mit 815 Schülern in 24 Klassen die größte Schule in Brandenburg. Otto Bernhard Wendler als Rektor und die Konrektoren Johannes Senkpiel für das Gebäude Katharinenkirchplatz und Paul Schmidt für das zweite Haus leiteten die Sammelschule. Am 23. Februar 1933 gab es einen Beschluss, die Schule jahrgangsweise abzubauen, aber im Herbst 1933 wurden alle Schüler auf andere Schulen aufgeteilt und damit die Weltliche Schule aufgelöst.

Bereits am 25. April 1927 öffnete die Schule am Katharinenkirchplatz ihre Pforten. Viele Ideen konnte Wendler in die Tat umsetzen. Das Schulmodell kam so gut an, dass das Schulhaus, in dem heute das Brandenburger Standesamt sitzt, bald zu klein war. In der alten Saldern-Schule (heute Interkulturelles Zentrum) am Gotthardtkirchplatz ging 1928 eine Zweigstelle in Betrieb.

Mit dem Umzug nach Brandenburg, die Wendlers wohnten dann in der Kurstraße 24, brachte sich der Pädagoge und Schriftsteller noch mehr in die Kommunalpolitik ein. Der SPD-Mann wurde in die Stadtverordnetenversammlung gewählt.

„Zirkuspaul“ kam 1932 heraus. Quelle: Repro: Sammlung Hesse

Dass sein Wirken und seine Werke den konservativen Kräften ein Dorn im Auge, verwundert nicht. Mit der Machtübernahme Anfang 1933 kam für Wendler ein massiver Einschnitt. Er wurde aus dem Schuldienst entfernt, ohne Pensionsansprüche vor die Tür gesetzt. Die meisten seiner Bücher kamen auf die schwarze Liste.

Doch „der zufällige Dichter“, wie sich Wendler selbst einmal nannte, verschwand nicht in der Isolation. Die Familie siedelte nach Burg bei Magdeburg über. Wendler fand Wege, weiter schreiben zu können. Unter dem Pseudonym „Peter Droß“ kamen im Franz-Schneider-Verlag sechs weitere Jugendbücher heraus. Außerdem schrieb er für den Film, auch oder vor allem dank der Unterstützung des Regisseurs Robert A. Stemmle. Wendler und Stemmle kannten sich gut aus dem Genthiner Lehrerseminar.

Bis 1935, notierte Wendler selbst einmal, habe er Schreibverbot gehabt. „Erst 1937 ging mein Roman ,Sommertheater’ durch die Zensur.“ Dass sein Wirken ein Spiel mit dem Feuer blieb, war ihm bewusst. Er sei „nur durch einige Zufälle“ der KZ-Haft entgangen. Vielleicht auch, weil man ihn brauchte.

Historiker Kostka führt in seinem Wendler-Beitrag eine besondere Auseinandersetzung an: „In Kenntnis seiner politischen Biografie opponierte die Brandenburger NSDAP-Kreisleitung zwar gegen Wendlers Mitwirkung an Filmen mit explizit nationalsozialistischem Charakter, doch diesen Widerspruch löste das NS-Propaganda-Ministerium 1942 durch eine Anweisung an die Filmproduzenten, den Autor nur noch in der Unterhaltungsbranche zu beschäftigen.“ Ob und inwieweit er sich dafür mit der Sache der Nazis gemein machte, gehört zu den bislang nicht erforschten Facetten in Wendlers Lebenslauf.

Er wollte nicht Brandenburgs Bildungsminister werden

Wendlers Engagement für die Schule geriet nicht in Vergessenheit. Nach Kriegsende wollte das Land Brandenburg den Pädagogen Wendler als Bildungsminister gewinnen. Er sagte ab und wurde Schulrat in Burg. Doch auch nicht lang. Ende 1945 übernahm er das Kulturamt für den Regierungsbezirk Magdeburg. Aber auch diesen Job hängte er nach einigen Monaten wieder an den Nagel.

Otto Bernhard Wendler – Zeichnung des Brandenburger Künstlers Horst Wall. Quelle: MAZ

Er wollte sich ganz der Schriftstellerei widmen und schuf noch viele Bücher und Stücke für den Film und das Theater. Und er förderte junge Autoren. Die Schriftsteller Brigitte Reimann und Reiner Kunze haben seiner Förderung einiges zu verdanken. Am 7. Januar 1958 starb Wendler in Burg.

Otto Bernhard Wendler, notierte Paul Schulze 2009, „hat seine Arbeiten nicht gesammelt“. Was, so hofft er, eines Tages jemand mal in die Hände nimmt, um Wendlers Wirken zu würdigen. Dabei hat Schulze, selbst Schüler der „Weltlichen Schule“, später eine Menge über seinen früheren Rektor zusammengetragen und publiziert. „Er war ein guter Lehrer“, schloss Schulze einen dieser Beiträge. Auch das Kapitel „Reformpädagogik“ harrt noch der Aufarbeitung.

Von Heiko Hesse