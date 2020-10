Brandenburg an der Havel könnte als Produktionsstätte von Silizium-Perowskit-Solarzellen nach 2024 zu klein sein. Denn die Firma Oxford PV hat große Pläne. Die Standortfrage stellt sich daher neu.

