Der Schweizer Technologiekonzern „Meyer Burger“ droht dem Brandenburger Photovoltaikunternehmen Oxford PV mit rechtlichen Schritten. Das ist insofern bemerkenswert, als Meyer Burger seit 2019 größter Einzelaktionär und Geldgeber, wichtiger Lieferant und enger Kooperationspartner von Oxford PV ist.

Die Branche merkt auf wegen der jüngsten Mitteilungen der beiden Geschäftspartner. Einzelne Beobachter schreiben Oxford PV sogar schon ab, sehen das Brandenburger Unternehmen vor Schwierigkeiten oder einen „klaren Rückschlag“ für Meyer Burger.

Oxford-PV-Chef Frank Averdung bleibt jedoch gelassen und baut weiterhin auf einen großen Erfolg seines Unternehmens und dessen auf dem Mineral Perowskit basierenden Solarzellentechnik.

Juristische Optionen

Was ist passiert? Am 23. Juli veröffentlicht Oxford PV eine Mitteilung. Darin vermeldet die Firma den vollendeten Ausbau der Fabrik in Hohenstücken zur Massenfertigung seiner Perowskit-Tandemsolarzellen. Mit Erreichen dieses Meilensteins beendet Oxford PV seine exklusive Geschäftsbeziehung mit Meyer Burger.

Die Schweizer reagieren drei Tage später mit einer Ad-hoc-Mitteilung unter der Überschrift: „Meyer Burger prüft juristische Optionen zur Durchsetzung ihrer Rechte, nachdem Oxford PV einseitige Beendigung der Kooperation angekündigt hat“.

Die Nachricht per Medienmitteilung und durch ein Schreiben von Oxford PV sei am 23. Juli unerwartet gekommen, heißt es. Ton und Inhalt der Reaktion aus Thun in der Schweiz sind alles andere als freundlich.

Professionelle Reaktion Meyer Burger und Oxford PV vereinbarten im März 2019 mit dem Kooperationsvertrag eine exklusive Partnerschaft, um gemeinsam die Technologie für Massenfertigung von Perowskit-Tandemzellen auf der Basis von Meyer Burgers Heterojunction-Siliziumzelltechnologie (HJT) sowie notwendiger neuartiger Perowskit-Produktionsmaschinen von Meyer Burger zu entwickeln. Die exklusive Zusammenarbeit hat Oxford PV aufgekündigt. Meyer Burger bleibt mit einem Anteil von 19,76 Prozent aber größter Einzelaktionär von Oxford PV. Als Lüge bezeichnet Oxford-PV-Chef Frank Averdung die Darstellung, sein Unternehmen habe erst die Öffentlichkeit und erst dann Meyer Burger informiert. Er habe zunächst den Verwaltungsratspräsidenten und den Geschäftsführer von Meyer Burger und Gunter Erfurt unterrichtet, die „professionell“ reagiert hätten. Die Pressemitteilung sei offenbar für die Aktionäre geschrieben. Aktuell sind mehr als 80 Beschäftigte in Hohenstücken tätig. In zeitlicher Nähe zum Serienproduktionsstart sollen es nach bisherigen Aussagen 130 bis 150 sein. Auf der Internetseite des Unternehmens stehen Stellenangebote in Oxford und vor allem am Standort in Brandenburg.

Meyer Burger erklärt, dass sie selbst Perowskit-Tandemsolarzellen und somit die künftigen Produkte von Oxford PV produzieren könnten, weil sie dazu die wesentlichen Fertigungsprozesse und -maschinen hätten. Meyer Burger halte einen Schlüssel für erfolgskritische Faktoren Produktzuverlässigkeit und kosteneffiziente Massenfertigung in der Hand.

Im Übrigen glauben die Schweizer, die ihren Solarzellen-Produktionsstandort in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen) in diesem Mai eröffnet hatten, nicht an eine baldige Produktion und einen schnellen wirtschaftlichen Erfolg von Oxford PV in Brandenburg an der Havel.

Erst in einigen Jahren wettbewerbsfähig

„Meyer Burgers Einschätzung war und ist, dass die Perowskit-Tandemtechnologie erst in einigen Jahren die für eine wettbewerbsfähige Massenfertigung notwendige Technologie- und Produktionsreife, Produktzuverlässigkeit sowie Kostenstruktur erreichen wird“, gibt das Unternehmen zu Protokoll.

Oxford-PV-Chef Frank Averdung hält eine Perowskit-Tandem-Zelle in den Händen. Im Hintergrund ist die Solarmodulfabrik in Brandenburg-Hohenstücken zu sehen. Quelle: Luca Abbiento/Oxford PV

Frank Averdung juckt diese Äußerung so wenig wie die Ankündigung juristischer Konsequenzen. Er findet den „Verärgerungston“ der Schweizer „überraschend und ungewöhnlich“. Normales Geschäft, „Business as usual“ nennt der Geschäftsführer (CEO) den eigenen Ausstieg aus der exklusiven Zusammenarbeit.

Auch weiterhin werde Meyer Burger zu den Geschäftspartnern der Brandenburger gehören, aber eben nicht mehr als einziger. Diese Entscheidung sei natürlich in Abstimmung mit dem eigenen Aufsichtsrat gefallen.

Interessanterweise gehört auch Meyer-Burger Chef Gunter Erfurt diesem Aufsichtsgremium von Oxford PV an. Wie Erfurt diesen Schritt dort aufgenommen hat, möchte Averdung mit Rücksicht auf seine Verschwiegenheitspflicht nicht preisgeben.

Künftiger Wettbewerber

Die Drohung mit juristischen Schritten hält der Chef des Brandenburger Unternehmens auf jeden Fall für „substanzlos“. Die „Phrase“, dass „Meyer Burger „juristische Optionen zur Durchsetzung ihrer Rechte prüft“, raube ihm nun wirklich nicht den Schlaf.

Die Gründe, warum Oxford PV die ausschließliche Zusammenarbeit mit dem deutlich größeren Partner aus der Schweiz aufkündigt, möchte Frank Averdung nicht öffentlich vertiefen. Ob dafür die Kooperation mit dem chinesischen Windkrafthersteller Goldwind intensiviert wird, lässt er offen.

In Meyer-Burger sieht er einen künftigen Wettbewerber, denn auch die Brandenburger wollen Solarzellen für den Weltmarkt produzieren. Trotz dieser Konkurrenz-Perspektive baut das Brandenburger Unternehmen darauf, dass Meyer Burger die noch benötigten Maschinen an die Fabrik in Hohenstücken liefern wird, so wie vereinbart.

Minimodule der Perowskit-Tandemsolarzellen Quelle: Luca Abbiento/Oxford PV

Das Werk in der Münsterschen Straße sei ansonsten startklar, versichert der Oxford-PV-Chef. Er kündigt die Volllast-Produktion der wirkungsstarken Perowskit-Tandemsolarzellen in Brandenburg an der Havel für das nächste Jahr an und nicht, wie Meyer-Burger, erst in einigen Jahren.

Das Gebäude sei fertig, die benötigte Infrastruktur stehe zur Verfügung, alle lokalen und Landesbehörden hätten ihre Genehmigungen erteilt, erklärt Averdung. Die Belegschaft mit mehr als 80 Beschäftigten soll weiter wachsen.

Perowskit-Solarzellen: Start 2022

Alle Elemente der Produktionskette würden zunächst einzeln getestet, dann in den Gesamtprozess integriert und schließlich schrittweise hochgefahren.

„2022 fahren wir unsere Produktion in Volllast“, versichert Averdung, will aber keine genaueren zeitlichen Angaben machen, wann es soweit sein wird. Doch er äußert sich mehr als zuversichtlich, dass die Perowskit-Tandemsolarzellen von Oxford PV weltweit zur „Mainstream“-Technologie werden.

Von Jürgen Lauterbach