Oxford PV in den Top 100 der sauberen Erneuerer

Brandenburg/H

Das Brandenburger Photovoltaik-Unternehmen Oxford PV gehört zu den weltweit 100 innovativen Privatunternehmen, die auf der Global Cleantech 100 für das Jahr 2020 gelistet sind. Das teilt Unternehmenssprecherin Tania Sherahilo mit und findet sich im aktuellen Global-Cleantech-Report bestätigt.

Für diese globale Liste der sauberen Erneuerer hat die Cleantech-Group in einem aufwendigen Auswahlverfahren hundert Unternehmen herausgefiltert, weil sie mit ihren nachhaltigen Innovationen in den kommenden fünf bis zehn Jahren Lösungen für die größten Herausforderungen finden können.

Prestigeträchtige Liste

Geschäftsführer Frank P. Averdung äußert sich erfreut über das Vertrauen, das in sein Unternehmen mit den beiden Standorten in Hohenstücken und Oxford gesetzt wird. „In diese prestigeträchtige Liste einbezogen zu werden stärkt das Vertrauen in unsere Technologie und deren Fähigkeit, einen wirklichen Unterschied für die Welt zu machen“, sagt er.

Solarmodule, die mit Oxford PV’s Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen bestückt sind, werden nach seinen Worten deutlich mehr Energie erzeugen als die herkömmlichen Silikon-Solarzellen. Solarenergie wird dadurch nach Einschätzung des Geschäftsführers erschwinglicher. Deren Akzeptanz werde beschleunigt, dem Klimawandel damit begegnen.

Markteinführung steht bevor

Der Chef von Oxford PV sieht das Unternehmen durch die Nominierung geehrt. Averdung: „Wir sind sehr aufgeregt, das wir unmittelbar davor stehen, diese Technologie auf dem Markt einzuführen.“

Wie berichtet, hatte Oxford PV im vergangenen Jahr angekündigt, die Serienproduktion der eigenen Solarzellen, die die klassischen Silicon-Produkte ablösen sollen, in der Fabrik in Hohenstücken zu starten.

Die komplette Produktionslinie für Perowskit-auf-Silizium-Solarzellen soll Ende 2020 in Betrieb gehen. „Wir stecken in Brandenburg/Havel mitten in den Vorbereitungen“, teilt Tania Sherahilo mit.

Standorte in Oxford und Hohenstücken

Das Unternehmen Oxford PV, das aus der Universität Oxford heraus entstanden ist, arbeitet an zwei Standorten. Die technologische Entwicklung findet weitgehend in England statt. Produktions- und Montagestandort ist dagegen Brandenburg/Havel. Das Unternehmen ist eine deutsche GmbH.

Mehr als 8300 Unternehmen aus 80 Ländern waren für die Top-100-Liste vorgeschlagen worden. In die engere Wahl kamen 322, von denen es schließlich 100 auf die Liste schafften.

29 der auf der Clean-Tech-Liste aufgeführten 100 Unternehmen sind in Europa tätig, 63 in Amerika. Oxford PV gehört zu den 46 Firmen aus dem Energie-Sektor.

Mehr Informationen sind, allerdings auf Englisch, zu finden unter www.cleantech.com/the-global-cleantech-100/

Von Jürgen Lauterbach