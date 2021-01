PKW streift entgegenkommenden Traktor

Zitz

Ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark befuhr am Samstag um 6 Uhr mit seinem Renault-Pkw die L 961 außerorts, kommend vom Abzweig Zitz in Fahrtrichtung Zitz. In gleicher Fahrtrichtung war zu diesem Zeitpunkt ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs.

Der Fahrer des Renaults setzte zum Überholen des Radlers an und kollidierte im Gegenverkehr mit dem Frontlader eines entgegenkommenden Traktors der örtlichen Agrargenossenschaft. Dabei wurde die Fahrzeugfront des Pkw erheblich aufgerissen, so dass eine größere Menge an Benzin und Öl auf die Fahrbahn lief.

Zum Binden der Flüssigkeiten kam die Freiwillige Feuerwehr Zitz zum Einsatz. Die L 961 musste für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Glücklicherweise blieben der Fahrradfahrer und der 52-jährige Traktorfahrer unverletzt. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

