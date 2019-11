Renommierter Stadtplaner und Packhof-Kenner

Brandenburg/H

Heinz Nagler ist der Packhof seit mindestens acht Jahren bekannt: Der freie Architekt und Stadtplaner ist zugleich renommierter Dekan der Architektur-Fakultät an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Bereits im Mai 2011 leitete er die Jury im Architektenwettbewerb für das Gestalten des neuen Stadtwerkegebäudes am Havelufer neben der Werft.

Ein reiner Park wird es nicht

Nun sitzt er dem Auswahlgremium vor, das die besten fünf Ideen zum Gestalten des ganzen Packhofes aus den 47 eingegangenen Vorschlägen auswählen soll. Und nach dem ersten Treffen lässt er relativ wenig Zweifel daran, dass aus seiner Sicht wohl nicht eine reine Grünfläche oder ein Park an dieser Stelle zu den Favoriten zählen wird.

Am Montagabend wurden erst einmal alle Entwürfe gesichtet und in fünf Kategorien einsortiert: Freifläche, Teil-Freifläche, sonstige Bebauung, teilweise Wohnbebauung sowie überwiegende Wohnbebauung.

Kleine Schritte bis zur Endauswahl

Im zweiten Schritt geht es um das Verhältnis von Grün und Bebauung, erst zur dritten Sitzung um konkrete Flächen, Höhen und Massen, um Intensität und Art der Nutzung sowie um das Verhältnis von öffentlichem und privatem Raum. Werden sich die beteiligten Experten dann nicht einig, soll es ein viertes Treffen geben.

Der Städtebau-Professor hält relativ wenig von starren Punktsystemen oder Auswahlrastern, auch den so genannten Mehrfach-Nennungen vertraut er wohl nicht angesichts des heterogen besetzten Gremiums mit Fachleuten, Verwaltern, Kommunalpolitikern, Bürgerinitiative und Einwohnern. „Ich neige eher zu einem klassischen Wettbewerbsverfahren mit der Tendenz zu einer positiven Auswahl.“

Musikschule soll in die Innenstadt

Angesichts der vielen unterschiedlichen Vorschläge mit beispielsweise „Haus der Kulturen“, Amphitheater, Kunsthalle oder Kartbahn müsse man überlegen, was andernorts in der Stadt schon vorhanden ist oder besser zu realisieren sei. Für die städtische Musikschule gebe es beispielsweise andere Optionen.

Plädoyer fürs Soziale

Nagler plädiert auch auf dem Filetgrundstück für eine soziale Ausgewogenheit beim Wohnen – man müsse abwägen, welche Flächen man in Erbbaupacht vergebe und welche man in welchem Umfang an Investoren oder kleine Bauherren verkaufe. „Die Stadt muss sich im Block und möglichst auch im Haus abbilden. Wir wollen die multistabile Kommune, dicht und kohärent.“

Investitionen und Folgekosten

Gleichwohl müsse man bei allen Optionen immer die Bedeutung der Fläche für die Innen- und die Gesamtstadt betrachten, welche Funktionen sie haben muss, um diese attraktiver zu machen und gleichzeitig die Anziehungskraft des Grünen nicht vernachlässigen. „Am Ende ist es auch eine Frage der Stadtökonomie: Welche Investitionen will sich die Kommune leisten und welche Folgekosten kommen auf sie zu?“

Widerspruch zur Stadtspitze

Ganz nebenbei widerspricht Nagler auch noch der Verwaltungsspitze: Im Gegensatz zu dieser hat er nämlich kein Problem mit öffentlichen Sitzungen vor Publikum. Das erlebe er ganz oft. Verschiedene Vertreter der Verwaltung hatten behauptet, die Experten könnten dann nicht frei reden.

