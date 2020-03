Packhof: Wie man nun gemeinsam planen will

Brandenburg/H

Jetzt wollen sie es ganz genau machen: Die Stadtverwaltung hat nun das weitere Verfahren für das Entwickeln von Plänen für den Packhof vorgestellt, am 25. März sollen die Stadtverordneten das so beschließen.

Kooperation ist Bedingung

Demnach wird es ein so genanntes kooperatives Verfahren geben – unter Führung einer Jury werden fünf oder sieben Büros eingeladen, sich zu beteiligen. Diese werkeln allerdings nicht jeweils allein als Architektur- oder Stadtplanungsbüro. „Vielmehr sollen sie Arbeitsgemeinschaften mit anderen bilden, sich bestenfalls Landschafts- und Verkehrsplaner mit ins Boot holen“, sagt Stadtplanerin Andrea Kutzop.

Büro fürs Koordinieren

Die Jury, welche den Planungsprozess dirigiert und begleitet, könnte die gleiche oder eine ähnliche Zusammensetzung wie das Werkstattgremium haben, das in vier vorigen Sitzungen die Vorschläge aus der Bürgerschaft bewertet, gewichtet und „übersetzt“ hat. Dazu verpflichtet die Jury ein weiteres Büro, welches selbst nicht Vorschläge einbringt, sondern die Kommunikation und fachliche Anleitung der „Wettbewerbsteilnehmer“ übernimmt.

Kein starres Verfahren

„Da wissen wir allerdings noch nicht genau, ob wir ein Büro dafür auswählen können oder ob wir auch diese Aufgabe ausschreiben müssen“, sagt Andrea Kutzop. Eigentlich sei das Ziel gewesen, ein starres Wettbewerbsverfahren nach den gültigen Normen zu vermeiden, weil das ganze Verfahren dann mindestens eineinhalb Jahre dauern würde.

Diskussion nach jeder Planphase

„Wir hoffen nun, in wenigen Monaten durchzukommen, es könnte aber auch länger dauern. Das hängt beispielsweise davon ab, wie viele Präsentationstermine machen müssen.“ Das sei Teil des Verfahrens: Nach jeder Ideen- und Bearbeitungsphase werden die Ergebnisse vor- und zur Diskussion gestellt. Anregungen werden in der nächsten Phase bearbeitet. So komme man Schritt für Schritt zu einem Bebauungsplan.

Sechs Empfehlungen

Die Jury hat schon einmal sechs Empfehlungen gegeben, nach denen sich die beteiligten Büros/Arbeitsgemeinschaften richten müssen, unter anderem zur „grünen Linie“ als Bebauungsgrenze, zum Landschaftspark hin zum Ufer, zur Geschosszahl der Neubauten und zum verkehrsarmen Quartier.

Von André Wirsing