Brandenburg/H

Zum gemeinsamen Schnupperpaddeln trafen sich am Mittwoch rund 40 junge Wassersportinteressenten am Wiesenweg in Brandenburg an der Havel bei den Freien Wasserfahrern.

Zu Gast waren die Sportfreunde des Wassersport PCK Schwedt mit ihren Paddelbooten und ihrer Ausrüstung. Die Paddler trafen sich mit Sportlern der Lebenshilfe.

Beim gemeinsamen Schnupperpaddeln. Quelle: Rüdiger Böhme

Mit dieser Aktion wollen sie auch in Brandenburg an der Havel dafür sorgen, dass Sportler mit Behinderungen in Vereinen, wie zum Beispiel den Freien Wasserfahrern, Kanu fahren können.

Außerdem geht es darum, die Vereine dazu aufzurufen, sich dem Thema Sport und Menschen mit Behinderung mehr zu widmen. Positive Beispiele dafür gebe es durchaus.

Nach dem Schnupperpaddeln traf sich alle Teilnehmer dann noch auf dem Vereinsgelände um ihr lockerer Runde bei Bratwurst und Getränken auszutauschen.

Von Rüdiger Böhme