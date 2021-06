Palliativpatientin aus Brandenburg reist mit Wünschewagen ans Meer

Warnemünde/Brandenburg

„Sie hat nur noch wenige Zeit zu leben.“ Diese Anfrage erreichte den Brandenburger Wünschewagen im Mai 2021 von der Familie einer Palliativpatientin des Hospizes Jedermann aus Brandenburg an der Havel. Gerade in Zeiten der Coronapandemie war es schwer in Mecklenburg-Vorpommern einzureisen. Somit setzte Projektkoordinatorin Chantal Waschmann alle Hebel in Bewegung diesen Herzenswunsch des Fahrgastes so schnell wie möglich zu erfüllen.

Noch einmal das Meer sehen

Am 19. Mai machten sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller Elke Czwalinna, Mike Theißen und Marcus Ludwig – alle zweimal geimpft und zur Sicherheit noch per Schnelltest auf Covid-19 getestet – mit der offiziellen Erlaubnis des Rostocker Gesundheitsamtes auf den Weg nach Brandenburg an der Havel. Dort im Hospiz Jedermann angekommen, wurden sie schon sehnsüchtig erwartet. Das Personal sagte dem Team, dass der Fahrgast Frau B. schon seit dem Vortag ganz aufgeregt und voller Vorfreude war. Es war ihr größter Wunsch noch einmal zur Ostsee nach Warnemünde zu fahren, mit ihrer Freundin an ihrer Seite.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Laufen fiel Frau B. schwer. Die Luft war oft zu knapp, die Beine zu schlapp und das Sehen war auch schon sehr eingeschränkt. Ihre Erkrankungen haben deutliche Spuren hinterlassen. Nach einer fast dreistündigen Fahrt kam das Team bei herrlichem Sonnenschein an der Ostsee an. Vor lauter Aufregung kam Frau B. kaum zur Ruhe. Die Vorfreude war einfach zu groß. Vor Ort erfuhren sie, dass es den einzigen sonnigen Tag der Woche erwischt hatten.

Frau B. war früher oft in Warnemünde

Mit dem Rollstuhl ging es dann direkt zum Wasser. Glücklicherweise gab es einen befestigten Weg, sodass das Team mit Frau B. problemlos an den Strand kam. Eine leichte windige Briese war zu spüren, es roch nach dem Meer und die Sonne wärmte Frau B. und ihre Wunscherfüller.

„Wir konnten sehen, wie Frau B. alles genoss, ihre Freundin wich ihr dabei nicht von der Seite“, erzählt Marcus Ludwig. „Zwischenzeitlich musste sie sich in den Rollstuhl setzen. Zu erschöpft war sie. Wir konnten die großen Schiffe sehen, wie sie sich auf den Weg nach Skandinavien machten. Die See war ein bisschen unruhig.“ Frau B. berichtete, dass sie früher oft hier oben war. Sie erzählte den Wunscherfüllern in welchem Hotel sie unterkam und was sie so hier alles unternahm. Sie saugte jede Minute auf, so hatte man das Gefühl.

Ein Fischbrötchen gehört zu jedem Besuch dazu

Dann sollte es ein Fischbrötchen geben, so war es der Wunsch von allen, schließlich ist das ein „Muss“, wenn man an die Ostsee fährt. An einem Imbissstand wurden sie fündig. Frau B. biss herzhaft in ihr Fischbrötchen.

Als der Nachmittag sich dem Ende zuneigte, wollte Frau B. noch einmal zum Strand zurück. Die Sehnsucht war zu groß. Mit ihrer Freundin an der Seite verabschiedete Frau B. sich von der Ostsee. Ihr letzter Herzenswunsch konnte erfüllt werden. Ein sehr emotionaler Moment. Bevor es mit dem Wünschewagen wieder zurück ins Hospiz ging, wollte Frau B. noch eine warme Waffel mit ihrem Lieblingseis Vanille essen. Auch dieser Wunsch wurde ihr erfüllt.

Zurück im Hospiz gab es noch eine kleine Überraschung. „Wir hatten unbemerkt Sand vom Strand und Muscheln mitgenommen als Andenken. Zusätzlich bekam sie noch ein Fotoalbum mit den Fotos vom Tag, sowie eine kleine selbstgehäkelte ‚Wünschemaus‘. Die Freude war noch einmal sehr groß“, berichtet Marcus Ludwig. Frau B. versucht nach wie vor, ihre Kräfte gut einzuteilen und Zeit mit ihrer Freundin zu verbringen, auch wenn die Kraft von Woche zu Woche schwindet.

Von MAZ