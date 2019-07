Brandenburg/H

Die Verkehrsplanung in der Stadt bleibt ein einziges Stückwerk, das sich allerdings nicht zum stimmigen Ganzen fügt: Weder Fußgänger noch Radfahrer, schon gar nicht Autofahrer oder Benutzer der „Öffis“ sind zufrieden.

Keine einzige neue Fläche

Jüngstes Beispiel ist das in dieser Woche eingeführte Park+Ride-Ticket. Eigentlich eine gute Sache. Doch auch hier zeigt sich, dass sie nicht zu Ende gedacht wurde. So steht beispielsweise kein einziger neuer Parkplatz zur Verfügung, die 331 P+R-Stellplätze wurden auf den vorhandenen Flächen ausgewiesen.

Vorteil von 4,70 Euro pro Tag

Und die Brandenburger können auch ganz gut rechnen, jedenfalls wenn sie einen Vorteil sehen: „Also fahre ich jetzt mit dem Auto in die Innenstadt, parke an einem der genannten Parkplätze und nutze mit Frauchen Bus und Bahn und sparen gegenüber von zwei Tageskarten noch 4,70 Euro, die wir beim Shoppen investieren können. Übrigens, für 2,60 Euro parkt man in Hannover gerade mal eine Stunde“, schreibt ein Nutzer auf Facebook.

Klar, ein P+R-Tagesticket für zwei Personen kostet 2,50 Euro, zwei reguläre Einzeltickets schlagen mit 7,20 Euro zu Buche. „Wenn ich rein laufe und mir dann ein Ticket kaufe an diesen Parkautomat, bezahle ich doch weniger als im Bus für eine Tageskarte. Ohne das Auto zu benutzen. Woher wollen die denn wissen, wo mein Auto steht. Muss man ja nicht abstempeln oder so“, antwortet ein anderer.

Erst mal mit dem Auto in die Stadt

Zudem werden die Brandenburger animiert, aus den Orts- und Stadtteilen erst mal mit dem Auto Richtung Innenstadt zu kommen und nicht gleich die Busse und Bahnen der VBBr zu nutzen. Ab Hohenstücken oder ab Kirchmöser muss man nämlich den vollen Tarif lösen.

Es kommt auch konstruktive Kritik aus dem Netz: „Wenn ich eine bestimmte Anzahl Parkplätze zur Verfügung habe, diesen Anteil an Parkraumangebot nicht erweitere, wie am Nicolaiplatz, aber ein P+R Ticket einführe, wo liegt denn da der Vorteil für die Gäste, die Anwohner sowie der Umwelt?

Freie Parkplätze gab es im genannten Beispiel vorher nicht und jetzt auch nicht. Eine echt gemeinte Verkehrspolitik im Sinn der Anwohner und Umwelt funktioniert doch wohl anders? Zum Beispiel Parkraum außerhalb der Stadt mit guter Nahverkehrsanbindung schaffen und dann ein Ticket-Anreiz setzen.“

Lieber Parkhäuser am Rand

Ein anderer schreibt: „Die Idee ist gut. Ich fürchte nur, die Aufnahmekapazität der vier Plätze wird zu gering sein, um massenhaft Autos aufzunehmen. Wie wäre es, wenn man vor dem Oberlandesgericht ein Parkhaus mit großer Kapazität baut? Auch am alten Real- Markt in der Potsdamer Straße könnte eine solches Parkhaus entstehen. Der Transfer in die Innenstadt mittels Elektrokleinbussen? Die Idee, eine Tiefgarage unter den Neustädtischen Markt zu bauen, halte ich für kontraproduktiv.“

Umweltbeitrag wäre besser

Und eine Frau fasst es zusammen: „Den Ansatz finde ich gut. Aber vielleicht sollte man es wie in Braunschweig handhaben: Jeder Bürger zahlt einen geringen Unkostenbeitrag und fährt dann generell ,umsonst’ mit den Öffis. Und dafür könnte man dann eine autofreie Innenstadt schaffen. Dann könnte man nicht nur entspannter die Lokale der Steinstraße nutzen, sondern würde auch noch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.“

Das offenbart das ganze Verkehrsplanungs-Dilemma in der Stadt: Es werden immer nur Insellösungen geschaffen, der Verkehr abgetrennt vom Thema Parken diskutiert oder der Autoverkehr ganz ohne die Radfahrer. Das führt dann zu solchen Reinfällen.

Von André Wirsing