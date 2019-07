Brandenburg/H

Im Stadtteil Hohenstücken wird in Größenordnungen abgerissen. Und dann? Wird das Viertel zu einer Park- und Gartenstadt mit ganz viel Grün und allen möglichen Wohnformen.

Zur Galerie Ein Stadtteil im Wandel: Wo heute noch die Platte dominiert, könnte es eines Tages ganz anders aussehen. Die MAZ war im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken unterwegs.

So sehen es die vorläufigen Pläne vor, welche die Stadtplanerinnen Andrea Kutzop und Yvonne Stolzmann gemeinsam mit der Brandenburgischen Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung BBSM entworfen haben. Die Papiere werden allerdings noch ausgiebig mit den Bürgern und den Stadtverordneten diskutiert.

Die Pläne haben ein Ziel: eine geordnete Entwicklung innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre. Auch wenn die Abrisse noch bis 2024 laufen, soll nicht nach jedem Rückbau gleich der Ruf nach einem neuen Eigenheimgebiet laut werden. Es ist viel mehr möglich als nur die „städtebauliche Streuobstwiese“.

Andrea Kutzop, Leiterin des Fachbereichs VI Stadtplanung in der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel Quelle: Rüdiger Böhme

„Einfamilienhausgebiete sind nicht das Allheilmittel. Wir wollen Strukturen schaffen und auch Flächen vorhalten für Entwicklungen, an die wir heute noch gar nicht denken. In den Diskussionen mit den Einwohnern haben wir den Wunsch nach viel Grün, nach Freizeitmöglichkeiten und nach noch mehr sozialer Infrastruktur gehört“, sagt Andrea Kutzop. Diese Ansprüche müssten mit qualitätsvollem Wohnen kombiniert werden. „Wir wollen klare Raumkanten und dem Kiez ein ,Gesicht’ geben.“

Wie sieht das konkret aus? Die Planer haben das ganze Wohngebiet in kleinere Quartiere unterteilt und im Namen die mögliche Bestimmung festgelegt.

Hohenstücken in Zahlen Im Jahr 2000 gab es im Stadtteil noch 14.496 Einwohner, 2017 waren es noch 7.499 Menschen. Die jüngste Prognose stammt aus dem Jahr 2016 und sieht für das Jahr 2030 nur noch 5738 Einwohner. In den Jahren von 2002 bis 2018 sind im Stadtteil 2415 Wohnungen abgerissen worden. Weitere knapp 1000 folgen in den nächsten fünf Jahren. Bis zum Jahr 2025 will die Wobra 530 Wohnungen sanieren, die WBG genau 200 Wohnungen.

So gibt es natürlich weiterhin ein Einfamilienhaus-Quartier, das im Wesentlichen ein Erweitern des gerade entstandenen Eigenheimgebiete am Karolinenring vorsieht. Es geht dann entlang der Sophienstraße weiter in Richtung Reuscherstraße, wenn die längs- und leerstehenden Wohnblöcke abgerissen sind. Die entstehenden Grundstücke können dann frei nach Wunsch bebaut werden.

Hohenstücken soll ein Wohngebiet mit noch mehr Grün werden. Ein Gartenquartier könnte rund um die Gertraudenstraße entstehen. Quelle: André Wirsing

Ein Gartenquartier könnte in Hohenstücken Nord an Christinen-, Elisabeth- und Gertraudenstraße entstehen. Nach ursprünglichen Plänen war der Nordteil als Rückbaugebiet vorgesehen, doch ist das Viertel bei Mietern sehr beliebt. So soll es zwar keinen Neubau hier geben, aber neue Möglichkeiten der Freiraumnutzung sind zu betrachten, etwa mit Mieter- und Hof- beziehungsweise Kleingärten.

In südöstlicher Richtung zwischen Sophien-, Willibald-Alexis-, Walther-Ausländer- und Felsbergstraße ist Platz für ein Parkquartier. Beiderseits von Alleen könnten mehrgeschossige Reihenhäuser oder Townhouses entstehen.

Ein Parkquartier mit kompakten Reihenhäusern soll sich an Sophien- und Walther-Ausländer-Straße anschließen. Quelle: André Wirsing

„Ich kann mir gut ein Wohnviertel mit Gartenstadt-Charakter vorstellen“, sagt Yvonne Stolzmann. Vorbilder für diese kompakte Bauweise gibt es mit der Gartenstadt Falkenhöh in Falkensee oder in Karow-Nord. „Wir müssen gar nicht so weit schauen, in Plaue oder Kirchmöser finden wird das ebenso, auch wenn es eine andere Bauzeit ist.“

Weiter zwischen Felsberg- und Schleusener Straße könnte direkt an der Willibald-Alexis-Straße ein ausschließlich grüner Park entstehen. Nicht so pflegeaufwendig wie der Marienberg, aber durchaus mit Aufenthaltsqualität, wie die Stadtplaner das Wohlfühlen der Benutzer nennen.

Entlang der Willibald-Alexis-Straße ist Platz für viel Grün, einen Park sowie ein Spiel- und Sportzentrum. Quelle: André Wirsing

Und im Eck zwischen Willbald-Alexis- und Friedrich-Grasow-Straße ist ein Sport- und Spielzentrum vorgesehen. „Damit meinen wir nicht den kleinen Spielplatz hinterm Haus, den es an verschiedenen Orten selbstverständlich weiter gibt. Wir denken beispielsweise an eine Skater- und BMX-Anlage oder einen Kletterparcours sowie einen Bewegungsplatz für alle Altersgruppen“, sagt Yvonne Stolzmann.

Entlang der Rosa-Luxemburg-Allee sowie südlich davon bis zur Gördenallee soll das Stadtquartier verbessert werden. Dazu zählen Sanieren des Bestandes,

Hohenstücken soll ein Wohngebiet mit noch mehr Grün werden. Quelle: André Wirsing

Teilrückbauten oder das Zusammenlegen von Wohnungen, das Anbauen von Aufzügen oder das Gestalten der Blockinnenbereiche. Punktuell sind auch Neubauten möglich. Bestes Beispiel ist die Ecke Rosa-Luxemburg-Allee/ Warschauer Straße. Hier plant der Arbeiter-Samariter-Bund ein Erweitern seines Angebots für betreutes Wohnen.

Doch wird es nicht wieder ein Reihen-Bungalowdorf, sondern ein massiver Bau. Der ASB hat nun auch einer dreigeschossigen Bauweise zugestimmt, so dass es direkt am Eingang zum Stadtteil Hohenstücken wieder eine klare städtebauliche Kante gibt.

Von André Wirsing