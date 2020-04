Brandenburg/H

Ein parkender VW Golf ist am Freitag gegen 5.20 Uhr in der Wilhelmsdorfer Straße in Brand geraten. Das Fahrzeug stand unter einem Carport, teilte die Polizei am Freitag mit.

Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer in einem Innenhof ausgebrochen. Die Flammen griffen vom Auto schnell auf den Carport über und breiteten sich dann noch auf den Gartenschuppen eines anliegenden Kleingartens aus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Menschen und umliegende Wohnhäuser waren durch das Feuer nicht gefährdet. Der Brandort wurde abgesperrt.

Kriminalisten und Brandursachenermittler suchten am Tage nach Spuren, die Hinweise auf die Brandursache geben könnten. Erste Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dazu dauern weiter an.

