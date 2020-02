Parkplätze in der Steinstraße blockiert: Bauherr drückt aufs Tempo

Brandenburg/H

Parkplätze sind ein rares Gut in der geschäftigen Steinstraße von Brandenburg/Havel. Und von den wenigen Stellplätzen sind seit geraumer Zeit etliche blockiert durch Baustellenabsperrungen.

Zwei davon bestehen seit Monaten auf der rechten Straßenseite in Richtung Steintorturm. Vor dem Fotogeschäft Erhardt steht seit dem 9. September 2019 ein mobiles Klohäuschen für die Bauarbeiter, das auf einer Länge von etwa 15 Metern von einem Euro-Schrankenzaun umgeben ist.

Nur ein paar Schritte weiter hinter Mäc Geiz findet sich eine zweite noch größere Absperrung.

SPD fragt den Oberbürgermeister

Nicht die Tatsache an sich, wohl aber die lange Zeitdauer hat die SPD-Stadtverordnete Nicole Näther auf den Plan gerufen. In einer Anfrage an den Oberbürgermeister erkundigt sich die Kommunalpolitikerin nach der Notwendigkeit, „in bester Citylage“ Parkflächen über einen längeren Zeitraum abzusperren.

Auf dem Hof der Steinstraße 11 wird zur Zeit das Hinterhaus umgebaut und modernisiert. Quelle: Rüdiger Böhme

Näther fragt unter anderem nach dem Grund, der Dauer und dem Ende der Absperrung vor dem Fotogeschäft. Michael Scharf, Chef der städtischen Ordnungsverwaltung, teilt mit, dass die Verwaltung für die Baustelleneinrichtung vor dem Fotogeschäft eine Sondernutzungserlaubnis erteilt habe. Sie gilt noch bis zum 30. April und kann verlängert werden.

Unternehmer saniert alte Häuser im Hof

Die verkehrsrechtliche Anordnung hatte der Architekt von Bauherr Wolfgang Erhardt bei der Stadt beantragt. Der Seniorchef des Fotogeschäfts mit seinen bundesweiten Filialen erklärt warum.

Der Unternehmer aus Osnabrück, der 1939 in Brandenburg/Havel geboren wurde, saniert seit mehreren Jahren die denkmalgeschützten Gebäude im Hinterhof der Hausnummern 11 und 12. Die Backsteinbauten waren jahrzehntelang ungenutzt.

Bereits fertiggestellt ist inzwischen das schmucke Turmhäuschen von 1899, das in früher Zeit Stofflager und Waschküche war und Kunstatelier werden sollte. Das Erdgeschoss wird der Verein Opferhilfe nach der vollendeten Sanierung beziehen. Im dortigen Obergeschoss ist eine Wohnung entstanden.

Wohn- und Geschäftshaus

Aktuell werden der gegenüber gelegene Seitenflügel und der Hof auf Vordermann gebracht. Entkernt sei das Gebäude bereits, berichtet Bauherr Wolfgang Erhardt.

In dem künftigen Wohn- und Geschäftshaus sollen voraussichtlich bis Juli zwei 70 Quadratmeter große Wohnungen mit Balkon denkmalgerecht entstehen sowie das Erdgeschoss für eine gewerbliche Nutzung ausgebaut werden. Die Mieter bekommen im Hof elf Parkplätze, drei davon für Elektroautos.

Die Baustellenabsperrung vor der Steinstraße 11 ist leider aufgrund von Bauarbeiten weiterhin erforderlich. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Parkplatzabsperrung vor seinem Grundstück würde Wolfgang Erhardt lieber heute als morgen wegräumen. „Die Absperrung stört auch unser Geschäft und kostet mich viel Geld“, sagt der Geschäftsmann. Doch leider habe er keine Wahl.

Das Dixi-Problem

Schwerlasttransporter, die Baumaterial liefern, sind zu groß, um durch die Toreinfahrt in den Hof fahren zu können. Und es gibt ein weiteres Problem. Das Dixi-Klo für die Bauleute könnte zwar im Hof aufgestellt werden. „Aber es würde dann nicht gesäubert, weil die Reinigungsfirma nicht kommen würde“, erklärt der Bauherr.

Wie lange die Einschränkung fortbesteht, könne er leider nicht sagen. Eckhardt: „Wenn es nach mir ginge, so schnell wie möglich.“ Immerhin habe man die Länge der Absperrung inzwischen schon halbiert.

Stadt verlangt Gebühren für Sondernutzung

Für die genannte Sondernutzung fallen Gebühren an, wie die Stadtverwaltung bestätigt. Gemäß der Ortssatzung richten sie sich nach der Dauer, Fläche und Art der Sondernutzung und der Tarifzone, in der die Sondernutzung stattfindet.

Zu dieser Nutzungsgebühr kommt nach Auskunft von Michael Scharf die damit verbundene Verwaltungsgebühr und die Gebühr für die Anordnung der Haltverbote. An der beschriebenen Stelle in der Steinstraße sind seit September knapp 1500 Euro an Gebühren angefallen.

Von Jürgen Lauterbach