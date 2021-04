Brandenburg/H

Es soll der Auftakt für die Entwicklung auf dem Packhofareal sein: Die Bebauung des großen Eckgrundstücks Packhofstraße/Eichamtstraße. Vier große Wohngebäude sollen hier entstehen mit vier beziehungsweise fünf Etagen plus jeweils aufgesetztem Staffelgeschoss.

Baubeginn im nächsten Jahr

Doch gebaut wird frühestens in einem Jahr. Das Areal ist zwar großzügig abgesperrt und größtenteils auch schon abgeholzt, doch passieren wird in den nächsten Monaten kaum etwas. Dafür sind mindestens 60 Parkplätze in dem ohnehin sehr beengten Quartier verlorengegangen.

60 Parkplätze weg

Offizielle, wie die zwei Dutzend Stellplätze an dem Grundstück direkt parallel zur Packhofstraße, beginnend ab Nummer 25 bis fast zur Ecke, die über ein Verwalterbüro vermietet wurden. Aber auch etliche „wilde“ Stellplätze, die entlang der ehemaligen Baustraße für das einstige Buga-Areal entstanden sind. Hier haben vor allem Menschen einen Stellplatz gefunden, die in der Neustadt oder auch bei Stadtwerken/Brawag arbeiten. Abends und an den Wochenenden stellten viele Anwohner ihre Autos hier ab.

Viel Kreiseln nötig

Das entlastete die Parksituation vor allem in der Packhofstraße, in der wegen des beidseitigen Parkens ohnehin nur eine Fahrspur zur Verfügung steht, direkter Begegnungsverkehr unmöglich ist und viel gegenseitige Rücksichtnahme erfordert. Jetzt kreiseln die Anwohner und Besucher noch mehr – vor allem abends – um irgendwo eine freie Lücke zu ergattern.

An Bauen noch nicht zu denken

Doch die freien Stellplätze sind weg, obwohl an Bauen noch nicht zu denken ist. Zwei Bauherren kommen nach einem von der Stadt ausgelobten Wettbewerb zum Zuge. Das Baufeld 1 direkt neben Nummer 25 in der Bauhofstraße hat sich die Böhm-Gruppe aus Potsdam gesichert. Die Baufelder 2 bis 4 gingen an den Investor Florian Grotmann.

Nur ein Bauherr im Ausschuss

Dieser stand jüngst im Stadtentwicklungsausschuss Rede und Antwort, allerdings blieben auch hier Fragen offen. Grotmann beginnt mit dem Baufeld 2, also dem Eckhaus. Darunter baut er eine Tiefgarage. Die sollte ursprünglich von der Packhofstraße aus zu erreichen sein, er musste die Zufahrt nun aber in die Eichamtstraße verlegen.

Im Juni 2022 beginnt Tiefgaragenbau

Für das Bauprojekt am Packhof und Ecke Eichamtstraße wurde mit Bauzäunen abgesperrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Er fange mit Bauarbeiten nicht vor April 2022 an, das können allenfalls vorbereitende Arbeiten sein. Die Grube für das Parkhaus soll nämlich erst ab Juni entstehen, weil dann unter dem Packhof das Wasser am niedrigsten steht. Bekanntlich ist der Baugrund auf dem mehr als vier Hektar großen Areal alles andere als fest, er besteht aus Lehm, Torf, Mudden und Sandlinsen. Das Grundwasser ist durch die frühere Wiemann-Werft und deren Galvanik-Abteilung mit LCKW (Leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen) verseucht.

Aus diesem Grund will er auch keine Wasserhaltung mit Abpumpen betreiben, weil nicht klar ist, inwieweit Fließrichtungen beeinflusst und die laufenden Sanierungsmaßnahmen gestört werden.

Gestörtes Verhältnis zum Nachbarn

Gestört scheint auch das Verhältnis zu den Nachbar-Bauherren. Grotmann berichtet, dass er acht Monate lang versucht habe, mit der Böhm-Gruppe zu verhandeln, beispielsweise zu einem gemeinsamen Spielplatz. „Die anderen wollten uns ihre Pläne nicht geben, obwohl wir im Gegenzug unsere angeboten haben.“

Verwaltung wiegelt ab

Für Verwunderung sorgte im Ausschuss auch die Tatsache, dass zum Informieren der Stadtverordneten nur eine Partei der beteiligten Bauherren erschienen war. Die Verwaltung um Bürgermeister Michael Müller und den Fachbereichsleiter Hans-Joachim Freund versuchte, die laufenden Bauantragsverfahren als reine Angelegenheit zwischen den Bauherren und dem Rathaus darzustellen, aus denen auch keine Interna an Stadtverordnete gegeben würden.

Offensichtlich blendeten sie dabei aus, wie hochemotional seit Jahren um den Packhof gestritten und gerungen wird. Freund bequemte sich schließlich zu der Aussage, dass es noch keinen einzigen vollständigen Bauantrag gebe und alle noch nacharbeiten müssten.

Ausschuss will mitreden

Ausschusschef Georg Riethmüller (CDU) ließ deutlich erkennen, dass er sich fürderhin mit solch mageren Informationen nicht abspeisen lasse, der für Stadtentwicklung zuständige Fachausschuss trage hohe Verantwortung und müsse auch in die Lage versetzt werden, fachliche Empfehlungen an die Stadtverordnetenversammlung zu geben.

Von André Wirsing