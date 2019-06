Brandenburg/H

In Plaue hängt der Haussegen schief. Die Fischer, die das große Volksfest organisieren, wollen keine Parteien mehr beim samstäglichen Umzug dabei haben. Parteien sind unerwünscht.

Dem Unabhängigen Bürgerverein Plaue (UBV) als ehemaligem Veranstalter ist das peinlich, er entschuldigt sich. Der ausgeladene Kommunalpolitiker Carsten Eichmüller ( SPD), der mit Mitstreitern immer in einem Festwagen am Umzug teilgenommen hat, ist empört. Er will nun abwarten, wie gut die Bürger den Fischerjakobi in diesem Jahr annehmen.

Die Stadtpolitiker sollten sich nach seiner Auffassung vorbehalten zu prüfen, ob die städtische Förderung des Fischerjakobi mit 7000 Euro noch angemessen ist, falls das Fest zu einer Art Privatsache werden sollte.

Der Festumzug am Samstag ist fester Bestandteil des Fischerjakobi. Quelle: Tobias Wagner

„Das Mitwirken von politischen Parteien und Organisationen ist nicht erwünscht.“ Dieser Satz des Vereins „ Fischerjakobi e.V.“ im Aufruf zur Teilnahme am Fischerjakobi-Umzug am 27. Juli ist der Stein des Anstoßes. Der Verein hat den UBV Plaue in diesem Jahr als Festveranstalter abgelöst.

Die Ausladung der politischen Parteien stößt auf Unverständnis und Selbstkritik beim Bürgerverein: „Bei dieser Forderung der Fischer hätten wir uns, der Vorstand des UBV Plaue, als Organisator des Umzuges zurückziehen müssen und nicht zum Erfüllungsgehilfen machen lassen dürfen.“

Viele Mitstreiter verletzt

„Weil wir wollten, dass der Umzug stattfindet, haben wir nicht darüber nachgedacht, dass wir das Ansinnen der Fischer damit nicht nur tolerieren, sondern durch unsere Veröffentlichung unterstützen und damit viele Mitstreiter verletzen“, bedauert der UBV.

Die Vorstandsmitglieder Torsten Braun, Jörg Leich, Monika Dröse, Monika Herm, Hartmut Logemann, Haike Brenner entschuldigen sich „bei allen Mitgliedern, Freunden, Partnern, und Mitstreitern des Unabhängigen Bürgervereins Plaue“, nicht aber bei den Parteien.

Carsten Eichmüller nimmt die Entschuldigung des UBV gleichwohl an, sagt aber: „Die Fischer haben sich nicht bei mir entschuldigt.“ Der Hintergrund: In den vergangenen Jahren war der Wagen des SPD-Ortsvereins Plaue-Kirchmöser und der „Brückenfreunde“ fester Bestandteil des Umzugs. Ein Schild vorn am Trecker zeigte an, von wem der Wagen ist.

Keine Parteiwerbung

Parteiwerbung haben Eichmüller und seine Mitstreiter ansonsten keineswegs gemacht, wie Udo Geiseler bestätigt, neuer Ortsvorsteher von Plaue, Sozialdemokrat und Moderator des Festumzugs. Laut Geiseler wurde der Wagen des SPD-Ortsvereins und der Brückenfreunde sogar wiederholt als einer der besten Motivwagen ausgezeichnet.

Diesmal bleibt das Team um den neuen Vorsteher des Nachbarortsteils Kirchmöser außen vor. Die Unterstützer und auch die Kinder, die immer im Wagen mitgefahren sind und mit Kamellen geworfen haben, sind Eichmüller zufolge sauer und enttäuscht.

„Wir nehmen diesmal nicht teil, sondern beobachten aus der Ferne, wie der Zuspruch ist“, kündigt der Kommunalpolitiker an, der die künftige städtische Förderung des Festes zumindest infrage stellt.

Der Festumzug steht für Spaß. Quelle: Christine Lummert

Der Bürgerverein betont: Die Entscheidung, Parteien und politische Organisationen nicht am Umzug des Plauer Fischerjakobi 2019 mitwirken zu lassen, sei „alleinige Entscheidung des neuen Veranstalters“, also der Fischer.

Der Vereinsvorsitzende des „ Fischerjakobi e.V.“ Lutz Schröder versteht die Aufregung nicht. Er findet, Eichmüller hätte das Gespräch suchen können, sodass sich alles hätte aufklären lassen. Natürlich könnten auch Kommunalpolitiker am Umzug teilnehmen.

Schröder zufolge haben die Fischer wegen entsprechender Erfahrungen schon seit Jahren überlegt, wie sie Auswüchse bei der Wahlwerbung von Parteien verhindern können. Vor einigen Jahren sei ein Boot mit großer Wahlwerbung (der CDU) bei der Prozession aufgefallen und in Plaue nicht gut angekommen.

Späße statt Parolen

Fünf Wochen nach dem diesjährigen Fischerjakobi findet die Landtagswahl statt. Deshalb wollten die Fischer Vorsorge treffen. Schröder: „Wir wollen die Parteienlandschaft nicht haben.“

Das bedeute aber nicht, dass Kommunalpolitiker beim Fest nicht willkommen wären, betont der Fischer, der auch Mitglied im UBV ist und auf dessen öffentliche Entschuldigung reagiert hat mit dem Satz: „Ich sehe mich nicht als Erfüllungsgehilfen.“

„Wir haben auf unserem Wagen keine Parolen gebrüllt, sondern Musik und Späße beigesteuert“, versichert Carsten Eichmüller. Den Grund für die gezielte Ausladung sieht er darin, dass die SPD sich im Konflikt um die Uferwege für freie Zugänge für alle Bürger eingesetzt habe.

Reaktion „total überspitzt“

„Dazu kann ich nichts sagen“, erklärt Lutz Fischer, der Eichmüllers Reaktion „total überspitzt“ findet. Guido Deisler vom Organisationsteam des Festes hatte die Absage an Parteien gegenüber Meetingpoint so begründet:

„Wir wollen zurück zu den Wurzeln, wieder mehr Einheimische begeistern und die Politik raushalten“. Man habe sich nämlich zwischenzeitlich „wie bei Parteiveranstaltungen“ gefühlt.

In seiner Rolle als Moderator und Ortsvorsteher möchte sich Udo Geiseler aus dem aktuellen Konflikt heraushalten. Für ihn stehe das Gelingen des Fischerjakobi und des Umzugs im Vordergrund.

Von Jürgen Lauterbach