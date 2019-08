Brandenburg/H

Als hätte die Mutter eine böse Vorahnung gehabt. In der vergangenen Adventszeit stellt sie ein rotes Herz auf ihre Facebook-Seite mit der Aufschrift: „Mein größter Weihnachtswunsch ist, dass es meinem Kind immer gut geht!“

Am Sonntagabend suchte die besorgte Mutter mit ihrem Partner die Wohnung ihrer Tochter in Brandenburg/Havel auf, weil sie nichts von ihr gehört hatte. Sie wollten nachschauen, was los ist und fanden die schlimmsten Befürchtungen leider bestätigt.

Leichnam noch in der Rechtsmedizin

Die Mutter entdeckte ihre 26 Jahre alte Tochter gegen 19.40 Uhr am Sonntag leblos in der Küche der Wohnung in der Tismarstraße. Zwei Tage später ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Potsdam noch offen, woran die junge Frau gestorben ist.

Nach Polizeierkenntnissen ist die medizinische Fachangestellte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Im Fokus der Polizei steht seit Sonntag ein 24 Jahre alter Mann: der Lebensgefährte und Mitbewohner der getöteten Frau.

Festnahme am Busbahnhof Berlin

Ihn haben Polizeibeamte am Dienstagvormittag in Berlin vorläufig festgenommen, wie die MAZ erfahren hat. Nach noch unbestätigten Informationen erwischten Beamte den gesuchten Mann auf dem Busbahnhof in der Nähe des Berliner Messegeländes. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Seither befindet sich der 24-Jährige in Polizeigewahrsam in Potsdam und wird befragt. In der Landeshauptstadt könnte er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die zuständige Staatsanwaltschaft teilte am Dienstag auf Anfrage mit, dass sie weitere Schritte erst einleiten will, wenn das Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens vorliegt.

Untersuchungshaftbefehl

Der Leichnam des Gewaltopfers befindet sich noch zur Obduktion in der Potsdamer Gerichtsmedizin. „Wir prüfen, ob ein Untersuchungshaftbefehl beantragt wird“, sagte am Dienstag Markus Nolte als Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam.

Insofern wird der Verdacht gegen den Lebenspartner und Mitbewohner der zierlichen jungen Frau indirekt bestätigt.

Das Opfer stammt aus Premnitz

Beide, das Opfer und sein Lebenspartner, wohnten zwar in Brandenburg/Havel, stammen aber aus Premnitz. Beide sind nach der Oberschulzeit in Premnitz aufs Oberstufenzentrum Johanna Just in Potsdam gegangen.

Ein Paar waren die jungen Leute seit November 2017. Erst im vergangenen März sollen sie die Wohnung in der Tismarstraße bezogen haben.

Manche Nachbarn in der Tismarstraße fühlen sich inzwischen belästigt. Am Montag standen Kamerateams vor ihrem Haus. Außerdem war die Kriminalpolizei mit ihrem nicht zu übersehenden Auto an Ort und Stelle.

Weiße Rosen

Vor dem Haus drückt jemand seine Trauer aus. Dort stehen auf einer Mauer zwei Kerzen und in der Mitte eine Vase mit einem kleinen Strauß weißer Rosen.

