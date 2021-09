Brandenburg/H

Die Zeit der Partys im Klubhaus „Philipp Müller“ ist im Jahr 2021 vorbei. „Bei uns gibt es keine Events mit 3G und 2G“, sagt Vermieter Thomas Fiedler. Er lehne die Corona-Regelungen rundweg ab. „Da machen wir nicht mit“, sagt Vermieter Thomas Fiedler.

Tanzpartys nur mit 2G

Weil Veranstalter wie Christian Schott so keine Events planen können, ziehen sie um und setzen auf Events mit der 2G-Regel. Sie starten mit der Venga-Venga-Party und feiern bei Hits aus den 90ern und 2000ern in der Gießhalle des Brandenburger Industriemuseums. Dabei feiern Gäste auf der 600 Quadratmeter großen Tanzfläche ohne Maske und Abstand – wenn sie geimpft oder genesen sind.

Christian Schott setzt auf Partys im Brandenburger Industriemuseum. Quelle: Frank Bürstenbinder

Spannung vor dem Neustart

Bei Facebook hat das Event schon mehr als 1500 Interessenten. „Wir fangen mit 2G an und freuen uns, dass wir direkt in diesem historischen Ambiente starten. Keiner weiß, ob es funktioniert, wir sehen uns das genauer an und hoffen, dass dies der Auftakt von etwas Neuem in der Brandenburger Partyszene ist“, sagt Christian Schott der MAZ.

Er plant seit 2017 Events, entwickelte die Reihe „Brandenburg tanzt“ und plante die Summer Party am Beetzseestrand von Radewege. Christian Schott wäre zufrieden, wenn zum Neustart hunderte Gäste erscheinen.

„Wir hoffen, dass die Leute richtig Lust haben zu tanzen. Gerade die Jugendlichen haben in der Corona-Zeit viel verpasst. Es ist doch krass, dass einige Brandenburger, die heute 18 oder 19 Jahre alt sind, noch nie in einer Discothek waren. Ich denke schon, dass den Einwohnern dieser Stadt die Partys als kultureller Ausgleich fehlen“, sagt der 37-Jährige.

Pläne für mehrere Events

Immer mehr Clubs und Veranstalter starten ihre Tanzevents mit 2G-Regel, also nur für Geimpfte und Genesene. Dazu zählen das Haus der Offiziere (HdO) und die Eventlocation Turbine.

Christian Schotts Team plant bei einer erfolgreichen Premiere weitere Events wie die Ferrum-Revival-Party mit Rockhits. „Der krönende Abschluss dieses Partyjahres wäre aber eine Technoparty“, sagt Schott.

Am 23. Oktober startet die Venga-Venga-Party um 21 Uhr im Brandenburger Industriemuseum.

