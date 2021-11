Party nach 20 Monaten Pause: IQ-Studentenkeller öffnet wieder

Brandenburg/H

Wie viel Geld Klaus Dölle in der Corona-Krise verloren hat, weiß er nicht. Hunderttausende Euro waren es auf jeden Fall, dann hat der Unternehmer aufgehört zu zählen. Der Brandenburger sah die Existenz seiner Branche bedroht, hat es aber geschafft, den Studentenkeller vor dem Aus zu retten und das auf ungewöhnliche Art und Weise.

Veranstalter Klaus Dölle btreibt seit zwölf Jahren den Studentenkeller. Quelle: André Großmann

Kreativ in der Krise

„Not macht erfinderisch. Wir haben überlebt, weil wir noch fleißiger waren als sonst. Alle vom Team haben zusammengehalten und Dienstleistungen für die Hochschule ausgeführt, damit wir alle Kosten decken können“, sagt der 33-Jährige.

Mitarbeiter, die sonst am Einlass Gäste kontrollierten und Besucher an der Bar bedienten, malerten stattdessen, tapezierten und halfen bei Umzügen. Klaus Dölle betreibt fünf Unternehmen, er ging an seine körperliche und mentale Belastungsgrenze und arbeitete als Caterer, Eventausstatter und Likörhersteller.

Doch seine Einkommensgrundlagen brachen ihm während der Pandemie mehrmals weg. Dölle erlebte, wie Kunden ihre Buchungen für Hochzeiten, Geburtstage und Jugendweihefeiern stornierten, Events ausfielen und die Perspektive für die Zukunft fehlte.

Auch die Umsätze seines Vanille-Likörs „Papas Bester“ gingen zurück, weil Veranstaltungen abgesagt wurden. Als er im Juli 2020 die Bar „Jacobs Corner“ kaufte, wusste er nicht, dass er diese wegen des Lockdowns am 2. November 2020 wieder für Monate schließen musste. Die Zeit war hart, doch er gab nicht auf und investierte auch in der Krise.

Erste Party nach 20 Monaten Pause

Während der Schließung des Studentenkellers erneuern er und seine Mitarbeiter Tanzfläche und Bar, das DJ-Pult, Beleuchtung und Toiletten. Jetzt startet am 12. November zum ersten Mal nach 20 Monaten wieder eine Party im IQ.

So sieht die neue Bar im IQ-Studentenkeller aus. Quelle: privat

Bis zu 200 Gäste passen in den Club in der Magdeburger Straße, der seit 1998 zum Nachtleben in Brandenburg an der Havel gehört. „Wir sind wieder da, DJ Blackspin wird zeigen, dass er es nach so langer Zeit noch drauf hat“, schreibt das Team auf Facebook.

Neustart mit 2G

Bei der Wiedereröffnung gilt die 2G-Regel, Gäste müssen also geimpft oder genesen sein, um zu feiern. Klaus Dölle kritisiert diese Regelung, sagt aber,dass er keine andere Wahl hat.

„Es wäre mir lieber, wenn auch Geimpfte getestet werden müssten, weil sie auch ansteckend sein können. Die 3G-Regel ist aber keine Alternative, weil wir damit nur 25 Gäste reinlassen könnten und das ist nicht wirtschaftlich. Irgendwann müssen wir auch wieder anfangen, Geld zu verdienen“, sagt er der MAZ. Klaus Dölle hat die Corona-Maßnahmen aus medizinischer Sicht immer begrüßt, aber kritisiert, dass Pläne für Tanzevents fehlten.

Vorfreude bei den Brandenburgern

Die Brandenburger freuen sich auf die erste Party im Studentenkeller. „Endlich ist im IQ wieder etwas los, die Location ist ein Teil dieser Stadt und ich habe die Zeit auf der Tanzfläche vermisst. Ich war das letzte Mal am 7. März 2020 da, kurze Zeit später kam das Tanzverbot und das Aus für viele Events“, sagt Denise Wegener.

So sieht die erneuerte Tanzfläche im IQ-Studentenkeller aus. Quelle: privat

Theresa Schulz studiert an der TH Brandenburg im sechsten Semester Wirtschaftsinformatik und kennt sich auf dem Campus aus. Sie war seit 2018 regelmäßige Besucherin von Partys, jetzt bahnt sich für sie ein Happy End an. „Bei meiner letzten Party wollte der DJ meinen Wunschsong Hengstin von Jennifer Rostock nicht spielen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ich werde da sein, denn der Studentenkeller hat gefehlt“, sagt die 25-Jährige.

Klaus Dölle fragt sich, ob der Neustart mit 2G-Regel Sinn macht und wie viele Gäste zur Wiedereröffnung kommen. Bei ausbleibendem Erfolg denkt er darüber nach, das IQ wieder zu schließen. Für das nächste Jahr hofft er auf mehr Normalität und Events.

„Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass dieser Club mal so lange zumachen muss. Ich kann es noch nicht richtig fassen, dass er wieder öffnet und freue mich auf viele bekannte Gesichter. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal schließen müssen, das ist mein einziger Wunsch“, sagt er.

