Party trotz Corona: DJ Olaf Maltzahn feiert mit Brandenburgern per Livestream

Brandenburg/H

Die Liebe zur Musik macht Olaf Maltzahn in Zeiten des Coronavirus kreativ. Der Brandenburger verwandelt seine zehn Quadratmeter große Küche in eine Disco und legt kostenlos als DJ unter dem Künstlernamen „Mr. Delirious“ auf.

Zur Galerie Musik ist für den Brandenburger DJ „Mr. Delirious“ in Zeiten des Coronavirus wichtiger denn je. Er spielt Songs in seiner Küche und feiert per Livestream kontaktlos mit Zuschauern.

Show per Livestream

Einmal pro Woche zeigt er seine Show per Livestream auf dem Videoportal Twitch. Sein Handy nutzt er als Webcam, Nutzer wünschen sich im Chat neue Songs, schauen ihm beim Tanzen zu und feiern von zu Hause vor dem Bildschirm mit.

Anzeige

„Musik ist gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit besonders wichtig. Sie kann Gefühle wiedergeben, für die Worte manchmal fehlen. Dank der Songs haben wir die Möglichkeit, uns an schöne Erlebnisse zu erinnern und neue Hoffnung zu schöpfen. Ich freue mich, wenn ich die Brandenburger jetzt ein wenig zum Lächeln bringe“, sagt der 49-Jährige.

Humor in der Corona-Krise

Er weiß, welcher Song momentan besonders beliebt ist. „Dreilagiges Klopapier von Schlagersänger Mario Rosenauer“, sagt Olaf Maltzahn. Für ihn zeigt die Entscheidung, dass die Brandenburger Humor in der Corona-Krise beweisen.

Der Havelstädter steht an seinem DJ-Player Denon MCX 8000 und steuert sich an der Anlage durch tausende Audiodateien. Beliebte Klassiker sind Hits des US-Rockers Bon Jovi, Songs des italienischen DJs Gigi D´ Agostino und Schlager von Helene Fischer.

Quarantäne-Mix mit House-Tracks

„Ich kann hier vier Titel gleichzeitig laufen lassen und diese immer wieder anders abmischen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und das ist es, was soviel Spaß macht“, sagt Olaf Maltzahn. Der Brandenburger navigiert sich mit dem sogenannten Jog-Wheel-Knopf durch das Menü seiner Serato DJ Pro Software, stellt den Basspunkt ein und mischt verschiedene Soundeffekte.

Hauptberuflich ist Olaf Maltzahn zwar Servicetechniker für Gleisbaumaschinen, ein Leben ohne Musik ist für ihn aber undenkbar. „Ich liebe es, wenn Menschen tanzen und trage gern dazu bei, dass sie gute Laune haben. Wenn ich am Wochenende nur zu Hause bin und nichts mache, kann ich nicht schlafen. Deshalb lege ich jetzt für sie online auf und freue mich über ihre Reaktionen“, sagt der Brandenburger.

Beim Musik-Streaming-Dienst „Mixcloud“ hat er einen Quarantäne-Mix mit House-Tracks erstellt. Seine Partys dauern bis zu vier Stunden und sind für ihn ein Ausgleich zum Stress des Alltags. Er würde gern vom Balkon auflegen, doch der fehlt ihm noch zu seinem Glück.

Vor dem Coronavirus hat Olaf Maltzahn vor hunderten Zuhörern in Locations wie der Werft, dem Klubhaus „ Philipp Müller“ und bei der Indoor-Beach-Party in Trechwitz aufgelegt. Jetzt verändert er in der heimischen Küche trotzdem nichts.

Brandenburger DJ seit 1982

„Schließlich möchte ich ja die Erwartungen meiner Zuschauer erfüllen. Sie sollen Spaß an der Show haben“, sagt der gebürtige Brandenburger. Er legt seit 1982 Platten in der Havelstadt auf, damals noch in der Schuldisco der Polytechnischen Oberschule (POS) „ Juri Gagarin“ am Gotthardtkirchplatz.

Dann steigt er auf einen Stuhl und befestigt drei Partyleuchten auf dem Küchenschrank. Rote, grüne, blaue Lichter jagen über die Wände in der Küche, für „Mr. Delirious“ trägt das Farbenspiel zur Disco-Atmosphäre bei.

Sehnsucht nach tanzenden Menschen

Der 49-Jährige akzeptiert die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Trotzdem hat er Sehnsucht, Treffen mit Freunden, Partys und tanzenden Brandenburgern.

„Trotzdem ist ein Kontaktverbot sinnvoll, denn beim Feiern wird vermutlich kein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten“, sagt der Brandenburger. Der 49-Jährige wünscht sich, dass so viele Menschen wie möglich gesund bleiben.

Eine Party pro Woche

Der DJ will Mitte August erstmals wieder im öffentlichen Raum vor 2000 Menschen beim Groß Kreutzer Ortsteilfest in Krielow auflegen. Bis dahin plant er jeden Samstag von 18 bis 21 Uhr virtuelle Partys. Zeitgleich unterrichtet er seine Frau Noelia Kähne-Maltzahn und Stieftochter Angelique Kähne an der Soundanlage.

Seine Nachbarn in der Franz-Ziegler-Straße informiert er vor jeder Party und verspricht ihnen, um 22 Uhr mit der Live-Show aufzuhören. Dann greift er sich das Mikrofon und zitiert die Band „Kraftwerk“. „Egal wie schwierig die Zeit gerade ist. Es wird immer weiter gehen, Musik als Träger von Ideen“, sagt Olaf Maltzahn und spielt den nächsten Song.

DJ „Mr. Delirious“ startet seine nächste Show am Ostersonntag, dem 12. April. Zuschauer können von 17 bis 22 Uhr unter www.twitch.tv/dj_mrdelirious zu Hause feiern.

Von André Großmann