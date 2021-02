Brandenburg/H

Die hiesige Polizeidienststelle erhielt am Freitagabend gegen 22.05 Uhr von einer Ruhestörung durch laute Musik aus einer Wohnung in der Brielower Straße Kenntnis. Neben dem 25-jährigen Mieter der Wohnung befanden sich nicht nur vier weitere Personen im Alter zwischen 16 – 19 Jahren in der Wohnung, sondern auch mehrere Tütchen mit drogenverdächtigen Substanzen. Vier der fünf Personen sind bereits einschlägig polizeibekannt.

Gegen alle Personen wurde eine Mitteilung wegen des Verstoßes gegen Corona-Eindämmungsverordnung an das zuständige Gesundheitsamt geschrieben. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen und natürlich wurden die Substanzen beschlagnahmt. Hierzu hat die Kripo der Polizeiinspektion Brandenburg die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus wurden vier Platzverweise für die genannte Wohnung ausgesprochen.

