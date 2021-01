Brandenburg/H

Partys und die Corona-Impfung gehören für Tim Blankenhorn zusammen. Deshalb schreibt der Entertainer den Song „Wann geht’s los? Ich will wieder feiern“ und veröffentlicht seine Hymne auf Youtube und Instagram.

Song für mehr Impfbereitschaft

„Ich vermisse die Freiheit bei Partys und das Unbeschwerte. Mir fehlt diese Unbekümmertheit und das seit fast einem Jahr. Trotzdem sollte jeder verantwortungsbewusst handeln und Kontakte reduzieren, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren“, sagt der 21-Jährige.

Weil er weiß, dass Freunde und Bekannte in seinem Umfeld noch Vorurteile haben, will er mit seinem Lied die Impfbereitschaft erhöhen. „Ein Song, der gute Laune verbreitet, mal vom Alltag ablenkt und die Menschen dieser Stadt auf andere Gedanken bringt, kann vielleicht auch im Kampf gegen Corona helfen“, sagt der 21-Jährige.

Melodie von „What is love“

Er sitzt vor seinem Laptop, startet das Mischpult und bearbeitet die Soundeffekte des dreieinhalb Minuten langen Songs. Der Track beginnt mit einem Zitat des Gesundheitsministers Jens Spahn.

„Ich gebe ihnen mein Wort, es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben, hören sie endlich auf anderes zu behaupten. Und gleichzeitig macht es doch Mut, es gibt Zuversicht, es ist Licht am Ende des Tunnels“, sagte der 40-Jährige. Tim Blankenhorn erinnert so an die Rede, die Spahn am 18. November 2020 im Bundestag hielt. Dabei läuft die Melodie vom Partyklassiker „What is love“ und Tim Blankenhorn gibt zu, dass er mal wieder feiern will.

Wunsch nach Normalität

Musik ist für ihn Teil des Lebens, der Entertainer verdient sein Geld als Moderator bei Radio Teddy und DJ. Auf dem Weg zum Büro textet er spontan Lieder um und denkt sich neue Zeilen aus. Bei „Wann geht’s los?“ arbeitet er mit dem als „Schocker“ bekannten Künstler René Klepzig zusammen, singt das Playback ein, schneidet und bearbeitet Tonspuren.

Der Brandenburger bewahrt sich den Humor, ein Tag ohne Lacher ist für ihn ein verlorener Tag. „Ich möchte einen Denkanstoß geben. Die Menschen sollen Vorurteile und unseriöse Quellen mal hinterfragen. Wir müssen genug Leute mit Impfung zusammenhaben, um aus der Pandemie herauszukommen, um endlich wieder normal leben und feiern zu können“, sagt der Brandenburger.

Nach neun Stunden ist der Titel fertig. Doch wo soll der Song das erste Mal laufen? „Ich hoffe, dass die Brandenburger dieses Lied auf dem Schlagerdampfer am Heineufer hören, sobald es wieder möglich ist. Und wenn wir dann alle eines Tages wieder zusammen tanzen dürfen, teste ich direkt mal den klassischen Discofox, ganz nah“, sagt Tim Blankenhorn. Geimpft sind Réne Klepzig und er aber noch nicht. „Ich würde es aber es tun und das, so schnell es geht“, kommentiert Tim Blankenhorn.

Von André Großmann