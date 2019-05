Klein Kreutz

Beim Spiel „Dieb und Polizei“ genießt Cornelia Woellner die Zeit mit ihren Enkeln. Sie wippt auf dem Spielplatz der Kita „ Klein Kreutz“ mit der einjährigen Annelie, dem dreijährigen Theodor und seinem fünf Jahre alten Bruder Till.

Zur Galerie Kinder, Erzieher, Eltern und Großeltern feiern Samstag, den 25. Mai das 70-jährige Bestehen der Kita Klein Kreutz.

Seit Generationen in der Kita

Während das Kinderlachen durch den Ort schallt, bereiten Knirpse und Erzieher gemeinsam die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen der Einrichtung vor. „Das ist hier wie eine große Familie“, sagt Woellner. Sie lebt seit dem Jahr 1979 in Klein Kreutz, schon ihre Söhne Frank und Marten spielten als Knirpse zunächst in der Krippe und dann im Kindergarten.

Gemeinsam mit Cornelia Woellner erzählt die 66-Jährige Susanne Fleschner Anekdoten aus der Geschichte der Kita. Die gebürtige Klein Kreutzerin spielt mit ihrer Enkelin Emely auf einer Vogelnestschaukel und erinnert sich mit historischen Fotografien an die Jahre 1957 und 1958.

Fleschner war damals auch im Klein Kreutzer Kindergarten, feilte an Sandburgen, verkleidete sich zum Fasching und bastelte Buden, während ihre Mutter Renate Schönefeldt den Hort leitete. Bis heute ist Susanne Fleschner der Kindertagesstätte verbunden. „Es ist schön, dass die Kinder hier so behütet aufwachsen und auch viel in der Natur spielen. Dabei können sie sich richtig austoben“, sagt die Brandenburgerin.

Entscheidung per Streichholz

40 Plätze werden in der Kita Klein Kreutz für Kinder angeboten, unterteilt in eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen. Hier arbeiten sieben Mitarbeiter, eine Küchenkraft und sechs Erzieher in Teilzeit. Hier hat die Erzieherin Cordula Schneider ihre Berufung gefunden. Im März 2001 fiel zwischen ihr und drei anderen Kollegen im Stadtgebiet die Entscheidung, wer künftig in Klein Kreutz arbeitet. Schneider zog ein Streichholz und erhielt den Zuschlag.

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier ins Paradies komme“, sagt die Brandenburgerin, die heute von allen Kindern nur „Cordy“ genannt wird. Die 57-Jährige zeigt das Bau- und Puppenzimmer, den Sport-und Bewegungsraum und ist stolz auf die im Jahr 2013 neu sanierten Bäder der Kita. Vor sechs Jahren wurden in der Kindertagesstätte Fenster und Türen saniert, Solarzellen auf dem Dach installiert und eine neue Heizung eingebaut. „Besonders bei den Bädern hat sich viel getan, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“ sagt Cordula Schneider.

Butter gegen Erkältungen

Für sie ist klar, dass Kinder Regeln und Freiheiten brauchen, aber dennoch eine „liebevolle Konsequenz“ bei der Erziehung wichtig ist. Die 57-Jährige erinnert sich gern an Situationen aus ihrem Berufsalltag. So schwört Schneider bei Erkältungen auf ein altes Hausmittel. Als sie dem damals zwei Jahre alten Hugo Brüggemann empfahl, sich von seiner Mutter mit Butter einreiben zu lassen, kontert der Knirps verbal. „ Cordula, die Butter schmiert man doch aufs Brötchen und nicht auf die Brust“, sagt er und Schneider lacht bis heute über die Schlagfertigkeit des Jungen.

Ihr ist es wichtig, dass Kinder eine Beständigkeit haben und beim Spielen kreativ sein können. „Wir leben mit und in der Natur“, sagt die Erzieherin und betrachtet, wie die von Knirpsen angebaute Petersilie und das Obst im Garten wachsen. Das Jubiläum will sie mit ihren Kollegen und Gästen ausgiebig feiern und hat mehr als 50 Bilder aus 70 Jahren Kitageschichte gesammelt, die Samstag zu sehen sind. Cordula Schneider will die Kita nicht mehr verlassen. „Ich komme jeden Tag gern her und gehe nur noch weg, wenn ich mal Rentner bin“, sagt die Erzieherin.

Der 70. Geburtstag der Kita Klein Kreutz wird Samstag, den 25. Mai von 10 bis 14 Uhr beim jährlichen Weinbergfest gefeiert. Kinder erleben ein kulturelles Programm und können auf der Riesenrutsche und Hüpfburg toben. Gäste werden mit Bratwürsten, Hamburgern vom Grill und mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone verpflegt.

Von André Großmann