Brandenburg/H

Partys starten in Brandenburg an der Havel wieder ohne Maske und Abstand. Die ersten Clubs und Discos öffnen bei Tanzevents mit 2G-Regel, also nur für Geimpfte und Genesene.

Volle Auslastung statt leerer Räume

Feine Sahne Fischfilet rockte im November 2018 beim Konzert im HdO. Quelle: Fabian Rougk

„Bei 3G wären auf dem Mainfloor nur 14 Personen erlaubt. Bei 2G können auf der oberen Tanzfläche 450 Leute und unten im Baikonur 100 Gäste feiern. Damit können wir wieder so feiern, dass Leute ihre Freunde in größerer Runde mitbringen und vor allem gehen Parties und Konzerte ohne Maske und Abstand- das ist uns wichtig“, sagt Andreas Walz.

Der Geschäftsführer vom Haus der Offiziere (HdO) betont aber auch, dass die Brandenburger Landesregierung den Betreibern der Clubs kaum eine andere Wahl ließ. „Partys mit Maske, Abstandsregelungen und ständigen Kontrollen sind im Cluballtag nicht umsetzbar“, sagt er der MAZ.

Vorfreude, aber auch Kritik

Das HdO startet mit Konzerten der Musikerin Alice Gift und der Band „The Nash Circle“ ab 25. September zurück in Richtung Normalität. Bei Andreas Walz überwiegt zwar die Vorfreude auf den Neustart, er sieht aber auch Probleme. Denn nicht alle Künstler, die schon für Events gebucht waren, sind vollständig gegen Corona geimpft, auch weil dies zum Beispiel wegen Vorerkrankungen nicht möglich ist.

HdO-Geschäftsführer Andreas Walz freut sich auf den Neustart. Quelle: André Großmann

Doch weil die Landesverordnung keine Ausnahmen vorsieht und Ungeimpfte draußen bleiben, muss Andreas Walz wieder Veranstaltungen absagen und verschieben. Das 3G-Modell ist für ihn wegen der massiven Einschränkungen keine Option mehr.

Betrieb ohne 2G nicht wirtschaftlich

Auch die Turbine am Brandenburger Stadtkanal öffnet bei Tanzveranstaltungen nur noch mit 2G-Regel. „Nur so sind Partys wie früher möglich und nur so machen sie auch Spaß. Mit 3G und Abstandsregelungen wäre der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich. Diejenigen, die sich bis jetzt nicht impfen lassen haben, werden das auch jetzt nicht tun. Ich wünsche mir aber langfristig, dass Geimpfte und Ungeimpfte bald wieder zusammen feiern können“, sagt Betreiber Rico Rudolphi.

Er blickt optimistisch in den Herbst und Winter und betont, dass die Bar des Hauses sonst weiter mit 3G-Regel geöffnet ist. „Das sind nicht die Voraussetzungen, die wir uns ausgedacht haben. Sie wurden von der Politik vorgegeben“, sagt er der MAZ. Dennoch ist er glücklich, dass jetzt Events möglich sind, die noch vor Monaten unmöglich erschienen. Er freut sich auf Rockabende, Pop- und Schlagernächte und Partys mit DJ Pasi, der mit bürgerlichem Namen Mathias Paselk heißt.

Stille im Klubhaus Philipp Müller

Im Brandenburger Klubhaus Philipp Müller bleibt es hingegen still. Vermieter Thomas Fiedler betont, dass bei ihm keine Tanzveranstaltungen mit 3G oder 2G-Regelung starten. „So lange dieses Diskriminierungsmodell läuft, wird es hier keine Partys geben. Auch 3G ist antidemokratisch. Jeder Mensch hat die gleichen Rechte“, sagt der Unternehmer auf MAZ-Nachfrage.

Die letzte Party startete Anfang März 2020 im Klubhaus, Events wie die Reihe „Brandenburg tanzt“ sind seit Jahren eine Tradition in Brandenburg an der Havel. Weil für Veranstalter Christian Schott keine Lösung in Sicht ist, sucht er nach Alternativen und führt Gespräche. „Wenn sich Veranstalter etwas anderes suchen, ist das so. Wir können hier auch Wohnungen bauen“, sagt Fiedler.

Andreas Walz ist gespannt, wie erfolgreich die Tanzveranstaltungen mit 2G starten. Die Reaktionen der Brandenburger zur Facebook-Ankündigung vom HdO sind unterschiedlich. Während Kritiker Niels Bauer das Haus der Offiziere nicht mehr besuchen will, erinnert ihn Nutzer Andreas Martens an das Hausrecht des Veranstalters. „Du kannst dir immer noch aussuchen, ob du dich impfen lassen willst oder nicht. Genauso kann sich das HdO seine Gäste aussuchen“, schreibt er.

Von André Großmann