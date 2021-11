Pausenbrot im Stehen hat ein Ende: Neue Sitzbänke für die Oberschule

Brandenburg/H

In der Stadtverordnetenversammlung wird das Thema eines neuen Schulzentrums hitzig diskutiert. Währenddessen bleibt die Neue Oberschule vorerst in der Caasmannstraße untergebracht. Das führt zu einigen Problemen, eines davon waren die fehlenden Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof. Bis vor kurzem hatten die Kinder keine Möglichkeit, sich in den Pausen zu setzen und in Ruhe ihr Mittag zu genießen. Dieses Problem wurde jetzt behoben.

Hilfe durch den Stadtwald

Die Idee für die Umsetzung der Schulbänke kam von Britta Kornmesser (SPD). Ihr fielen bei einer Besichtigung der Schule die fehlenden Sitzgelegenheiten auf. Schulleiterin Kathrin Kazmierczak konnte von der Stadt nicht geholfen werden, denn es sind keine Mittel für die „Zwischenlösung“ in der Caasmanstraße vorgesehen. Kornmesser entschied sich zu helfen und kontaktierte Stadtförster Thomas Meier.

Alte Bäume und kreative Freiheiten

Meier schlug eine schnelle Lösung vor. Aus Eichenholz aus dem Stadtwald sollten Waldarbeiter Bänke für ddie Schüler zimmern. Die dafür auserkorenen Bäume mussten entlang der Schienen und Straßen im Frühjahr gefällt werden, weil sie zu alt und instabil waren.

Die Arbeiter hatten völlige Freiheit, was die Gestaltung der Bänke anging. Die Arbeit daran wurde in den regulären Alltag eingebunden. Vor allem, als im Oktober viel schlechtes Wetter herrschte und die Forstmitarbeiter nicht im Wald tätig sein konnten, werkelten sie fleißig an den Bänken für die Oberschüler.

Unterstützung durch die Stadt

Parallel sprach Stadtförster Meier mit den Kollegen der Stadt- und der Schulverwaltung. Das Projekt wurde abgesegnet, finanzielle Unterstützung vereinbart. Kosten entstanden zum Beispiel durch die Anker, die gekauft werden mussten, um die Bänke am Boden zu befestigen, sowie beim Sägen.

Alle sind glücklich

Bei einer Vor-Ort-Termin im September mit den Waldarbeitern und Schulleiterin Kazmierczak wurden die letzten Details besprochen. Der Schulleiterin wurden vorab Ideen gesendet, die sie glücklich absegnete. Nun stehen zehn Bänke für die Schüler in der Caasmannstraße. Die Bänke sind unbehandelt und naturbelassen. Zudem ist jede Bank individuell gestaltet. Auch der Wunsch des Hausmeisters wurde erfüllt, die Bänke sollten kein Hindernis für den Rasenmäher darstellen.

„Es ist genau so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Schulleiterin Kazmierczak. Sie bedankt sich für das Engagement aller Beteiligten.

Von Julia Kazmierczak