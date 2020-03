Personal Trainerin Sandra Perlbach: Zeit für sich und die persönliche Fitness nutzen

Brandenburg/H

Aktuell ist eine gute Zeit, um sich fit zu halten und persönliche Ziele zu verfolgen. Das weiß Sandra Perlbach. Sie hat sich Anfang des Jahres als Personal Trainerin für Bewegung, Ernährung und mentale Fitness selbstständig gemacht.

„Jetzt sind wir gerade extrem entschleunigt“, sagt die 32-Jährige. Womit ein wesentlicher Hemmschuh für viele Menschen wegfallen könnte. „Alles basiert auf dem Thema Stress und dem Unvermögen, sich für sich Zeit zu nehmen“, hat Perlbach festgestellt. „Unser Alltag ist so voll. Wir nehmen uns zuviel vor“, sagt sie.

Unterschiedlichste Beweggründe für das Training

„Zu mir kommen Unternehmer, bei denen Land unter ist und die sich einfach mal auspowern oder auch entspannen wollen. Ebenso kommen Mütter, die nach der Geburt wieder fit werden möchten oder Menschen, die endlich die überschüssigen zehn Kilo abnehmen wollen“, schildert sie. Jeder hat andere Beweggründe, auf die Hilfe der Trainerin zu bauen. Und eigene Gründe, warum es an der regelmäßigen Bewegung oder der gesunden Ernährung bisher scheiterte.

Um auf sie alle entsprechend eingehen zu können, hat sich die gebürtige Leipzigerin ständig fortgebildet. 2006 nahm die Profi-Tänzerin ihr duales Studium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement auf. Das führte sie nach Brandenburg. Sie leitete Gruppenkurse im Fitness-Studio, wirkte dann als Ernährungsberaterin und Fitnesscoach. Später folgte die Weiterbildung im betrieblichen Gesundheitsmanagement sowie die Ausbildung zum Mentalcoach und zur Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Am 1. Januar 2020 startete der so gewachsene Gesundheitsprofi mit einem kleinen Studio am Molkenmarkt in die Selbstständigkeit. Dort arbeitet sie nicht nur mit Privatpersonen, sondern hat bereits etliche große Projekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement angekurbelt. Die sind jetzt erst einmal auf Eis gelegt. Dementsprechend bringt die Corona-Krise auch diese Jungunternehmerin in Bedrängnis.

Umorientierung in Zeiten von Corona

Nach 14 Jahren unmittelbarer Arbeit „am“ Menschen, muss Perlbach sich nun ebenfalls neu orientieren. Sie baut Online-Angebote, die eigentlich nur unterstützend gedacht waren, stark aus. Dank Videochat-Software lässt sich die Personal Trainerin ins heimische Wohnzimmer holen. Zum Beispiel mit einem Tanzworkout oder einer Yogastunde.

Auch Ernährungsberatung oder Achtsamkeitstraining sind auf diesem Wege machbar, sagt Perlbach. Bereits seit Anfang des Jahres hat sie zur Achtsamkeitschallenge auf Facebook aufgerufen. Dort gibt sie regelmäßig kleine Aufgaben mit auf den Weg. „Ich will Impulse setzen“, sagt Perlbach dazu.

Bisher hat die Trainerin noch nicht festgestellt, dass die Menschen die aufgezwungene Entschleunigung für sich nutzen können. Bei einigen merke sie eine Art Schockstarre und Sorge darüber, was noch möglich ist und was nicht. Etliche sind mit anderen Dingen als zuvor beschäftigt. „Sie kümmern sich um die Familie, arbeiten an der Neuorganisation des Alltag“, sagt Perlbach.

Perlbach : „Menschen können herunterfahren“

„Ich sehe aber jetzt schon einen Gewöhnungsprozess“, sagt sie nach zwei Wochen ungewohnter Auszeit. Insofern ist sie optimistisch, dass viele ihren Tagesablauf bald neu in Form gegossen haben. Dann könnte das Personaltraining wieder in Frage kommen. Nicht nur in Perlbachs kleinem Studio auf Distanz. Sogar in die Natur kann es gehen, denn die Regelungen lassen ganz klar auch den Individualsport im Freien zu. Ob Ganzkörperworkout, Faszien- oder Lauftraining – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Perlbach hofft, dass aus der Krise auch ein kleines Umdenken, ein wenig mehr Besinnung einsetzt. „Jetzt können die Menschen endlich mal herunterfahren und sich Zeit nehmen. Täglich eine halbe Stunde ist schon ausreichend“, sagt sie. „Das kann sogar zu einem großen Genuss führen“, ist die Personal Trainerin überzeugt.

