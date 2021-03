Peter Reck bekommt kein Smartphone, Olaf Maltzahn entspannt in Ägypten

Brandenburg/H

Peter Reck ist in der Verwaltung der Herr der städtischen Straßen und Brücken, insofern ist er häufig bei Außenterminen auf Baustellen anzutreffen. Er hat dabei natürlich auch ein Diensttelefon, allerdings ein vorsintflutliches – nur zum Telefonieren. Ein Smartphone wurde ihm aus Kostengründen verweigert. Nun schleppt er immer zwei Telefone mit sich herum – eines zum Sprechen und eines (privates) zum Bildermachen und E-Mails-Lesen. Ganz neidisch schaut er zu Kollegin Kathleen Garz von der Wasserbehörde, sie hat bereits ein Dienst-Smartphone.

Peter Reck ist Fachgruppenleiter Straßen und Brücken in der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Sonne Ägyptens entspannt Olaf Maltzahn. Der als „Mr. Delirious“ bekannte DJ legt aktuell nicht beim Streaming-Dienst Twitch auf, sondern genießt seinen Urlaub. Für seinen Flug brauchte der Brandenburger einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Anschließend füllte er eine Selbstauskunft aus, ob er vorher in Risikogebieten war oder Symptome hat. Nach der Prüfung durfte er einreisen. Weil er sich vorm Rückflug an die gleichen Regeln hält, umgeht er eine Quarantäne. „Aktuell genieße ich hier die Sonne und Temperaturen von 29 Grad. Wir gehen schnorcheln, schwimmen mit Delfinen und reiten in der Wüste. Es ist traumhaft, mal abschalten zu können“, sagt der 50-Jährige. Nach seinem Urlaub und der Rückkehr in die Heimat plant Olaf Maltzahn aber erst mal einen Spaziergang durch Brandenburg an der Havel.

Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Quelle: Thomas Wachs

Gesundheitsaufseher dürfen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark auch weiter genau diese Berufsbezeichnung tragen. Das hat Landrat Wolfgang Blasig (SPD) auf eine Anfrage des Afd-Kreistagsabgeordneten Marlon Deeter geantwortet. Dieser hatte auf einen Disput im Brandenburger Landtag im Januar angespielt. Dabei monierte sich Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke über einen Abgeordneten, weil er den Begriff „Aufseherin“ verwendete. Dies sei eine Bezeichnung weiblicher Zivilangestellte der SS in Konzentrations- und Arbeitslagern, so Lietdke. Ob denn Blasig nicht Handlungsbedarf beim Gesundheitsamt sehe, wollte Deeter wissen. Der Landrat ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Gesundheitsaufseher sei im Öffentlichen Gesundheitsdienst ein Medizinalfachberuf. „Aufseher“ gebe es dagegen im Landratsamt nicht, so Blasig.

Von MAZ