Peter Reck hat jetzt ein Smartphone, Werner Jumpertz zieht sich zurück

Das nennt man mal einen schnellen Erfolg: In der Vorwoche berichteten wir an dieser Stelle, dass der städtische Straßen- und Brückenexperte Peter Reck mit einem völlig veralteten Diensthandy unterwegs ist, einer tragbaren Telefonzelle sozusagen. „Ich habe in wenigen Tagen ganz viele Angebote von Menschen bekommen, die mir ein IPhone überlassen wollten. Auch mein Arbeitgeber hat sich nun gemeldet, selbstverständlich bekomme ich nun ein Smartphone als Dienstgerät“, berichtet der Fachgruppenleiter.

Julia Schnitzer lehrt als Professorin für Digitale Medien an der Technischen Hochschule Brandenburg. Quelle: THB

So etwas gibt es inzwischen also auch. Julia Schnitzer hat vor einem Jahr ihre Stelle als Professorin an der TH Brandenburg angetreten. Bis heute ist die gebürtige Wienerin den anderen Professorinnen und Professoren noch nicht leibhaftig begegnet. Denn ihr erster Arbeitstag war zugleich der erste Tag des Lockdowns. „Im Grunde holte ich auf dem Campus meine Schlüssel ab und musste direkt wieder gehen“, erzählt die auf Interaktionsdesign und damit auf die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine spezialisierte Wissenschaftlerin. Die nun nicht mehr ganz neue THB-Professorin arbeitet im Homeoffice und hat ihre Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich Informatik und Medien inzwischen coronagerecht kennengelernt. Nach und nach bei verschiedenen Online-Treffen. Vermutlich kein Problem für eine Frau, die von Berufs wegen zwischen Mensch und Maschine unterwegs ist.

Werner Jumpertz, Stadtverordneter der SPD. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach neun Jahren an der Spitze des Stadtsportbundes wird sich Werner Jumpertz am 19. Mai auf der Mitgliederversammlung vom Amt des Vorsitzenden zurückziehen und die Führungsverantwortung abgeben. Seit über fünf Jahren ist der 71-Jährige bereits im beruflichen Ruhestand. Im Juni 2019 wurde er nochmals als Stadtverordneter gewählt und will sich daher künftig auf wenige Ehrenämter konzentrieren. Förmlich wird er auf der Mitgliederversammlung nach dem Tagesordnungspunkt neun seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender erklären. Als Nachfolger für den Vorsitz bis zum nächsten Stadtsporttag im kommenden Jahr besteht im gesamten Vorstand Einvernehmen, den aktuell ersten Stellvertreter Gerhard Wartenberg vorzuschlagen.

