Brandenburg/H

Um einen ganzen Euro geht es in einer Petition, mit der sich Verwaltung und Stadtverordnete derzeit beschäftigen. Beschwert hat sich Peter Thiel aus Berlin-Pankow, der ein Zuviel an bürokratischem Aufwand beklagt.

Ein Euro für W-LAN-Nutzung

Er wollte in der städtischen Fouqué-Bibliothek mit seinem Laptop das Internet benutzen, ihm wurde allerdings von einem Mitarbeiter erklärt, er müsse dafür einen Euro Gebühr zahlen. „Ich halte das für eine hanebüchene und von Kleinkrämergeist durchdrungene Forderung. Ich war gerade in der 17.00-Einwohner-Stadt Lahnstein in der Nähe von Koblenz, da ist die Internetbenutzung in der Bibliothek kostenlos. Gleiches auch an meinem Wohnort in Pankow.“

„Abzocke durch Verwaltung“

Thiel argumentiert, er zahle jedes Jahr mehrere Tausend Euro Steuern und sehe sich nun solchen absurden Forderungen gegenüber. „Wobei hier der bürokratische Aufwand für die Stadt Brandenburg an der Havel und damit letztlich für den Steuerzahler höher sein dürfte, als der eine Euro, der hier ,erwirtschaftet’ wird. Da ich auf Abzocke sensibel reagiere, habe ich das Ein-Euro-Angebot der Bibliothek nicht genutzt.“ Stattdessen ist er in das Einkaufszentrum Sankt-Annen-Galerie am Neustädtischen Markt gegangen, hier kann man zwei Stunden kostenlos im Internet sein.

Keine Empfehlung für die Stadt

„Ich bitte um Antwort auf meine Beschwerde. Bis dahin kann ich die Stadt Brandenburg an der Havel leider niemandem für einen Besuch empfehlen. Bitte senden Sie mir auch die gültige Entgeltverordnung zu, in der die Kostenpflicht für das Internetangebot der Bibliothek beschrieben ist“, schreibt er in seiner Petition.

Petitionen sind nun geregelt

Der Umgang mit Petitionen ist seit zwei Jahren neu geregelt, nachdem es immer wieder Schwierigkeiten über den Begriff und die Verfahrensweise gab und selbst die Kommunalaufsicht eingreifen musste, beispielsweise bei einer Petition zur Wredowstraße und einer zum Packhof. Seitdem gilt vereinfacht gesagt: Eine Petition muss ein hinreichend konkretes Anliegen haben, das auf Tun oder Unterlassen von Handlungen der Verwaltung gerichtet ist. Sie wird zuerst von der Verwaltung bearbeitet, der Ausschuss für Ordnung und Petitionen befasst sich damit und formuliert eine Beschlussempfehlung für die Stadtverordnetenversammlung.

W-LAN als Lockmittel?

Im jüngsten Petitionsausschuss entspann sich eine muntere Diskussion, die über das Anliegen des Petenten Thiel hinausging. „Warum können wir öffentliches und kostenfreies W-LAN nicht auch für private Geräte zur Verfügung stellen? Es ist ohnehin gefördert, zudem deckt der Euro Gebühr nicht den ganzen Verwaltungsaufwand“, sagt Ralf Holzschuher ( SPD). „Sie können gern die ganze Benutzungs- und Gebührenordnung ändern, das liegt in der Hand der Stadtverordneten“, antwortet Beigeordneter Michael Brandt ( CDU). „Es ist ein öffentlicher und sozialer Raum, das freie W-LAN gibt uns die Chance, mehr Menschen in die Bibliothek zu holen“, sagt Claudia Sprengel ( Die Linke). „Eine Bibliothek sollte eine Bibliothek bleiben und nicht nur Menschen anziehen, weil es hier freies Netz gibt“, entgegnet René Mahlow ( CDU).

Freundliche Antwort empfohlen

Ausschuss-Chefin Anette Lang ( Bündnisgrüne) bat am Ende der Diskussion die Verwaltung, einen Antworttext an den Petenten zu verfassen, der sinngemäß beinhaltet: Der Bibliotheksmitarbeiter hat rechtmäßig gehandelt, weil die bestehende Benutzungs- und Entgeltordnung noch gilt. Man habe die Petition aber zum Anlass genommen, grundsätzlich darüber nachzudenken, freies W-LAN allen Gästen in städtischen Einrichtungen künftig anzubieten. Dazu müsse aber erst eine neue Ordnung erlassen werden. Und natürlich bekommt er die alte Ordnung zugeschickt. Vielleicht in ein paar Monaten auch die neue. Dann kommt er bestimmt wieder in die Havelstadt.

Von André Wirsing