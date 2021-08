Brandenburg/H

Die Royal-Rangers, eine Pfadfindergruppe aus der Havelstadt, trifft sich alle zwei Wochen. Die Truppe ist der lokale Ableger des Royal-Rangers-Stamm 355 Potsdam, einem Jugendzweig der Nehemia Gemeinde Potsdam. Die Abenteuergruppe outdoor-orientierter Freunde des christlichen Glaubens, ein Zusammenschluss aus der Gemeindegründungsinitiative Fokus Brandenburg und der Gemeinde mit Ausblick, hat die Pfadfinderschaft im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Sie treffen sich während der Schulzeiten im 14-tägigen Wechsel in der Stadt.

Teambildung und Werte erlernen

Singen und Spielen gehört hier genauso zum Programm wie das Erlernen von Pfadfindertechniken. Dazu zählen Knoten, Feuer machen, der Umgang mit Werkzeug, Erste Hilfe aber auch das Erlernen sozialer Kompetenzen und das Auseinandersetzten mit dem christlichen Glauben. Den Kindern sollen Werte näher gebracht werden.

Wichtigstes Element der Royal-Rangers-Arbeit ist der Teamtreff. In kleinen Teams aus sechs bis zehn Teilnehmern gleichen Alters und Geschlechts werden die Kinder entsprechend ihrer Fähigkeiten gefördert. Herzlich willkommen sind Abenteuerinnen und Abenteurer im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Das jährliche stattfindende Pfingst-, Sommer- oder Wintercamp ist meist das Highlight des Rangerjahres. Während eines Camps haben die Teams Zeit, sich eingehend mit den Pfadfindertechniken auseinander zu setzten. Jetzt findet das Gelernte Anwendung. Im eigenen Teambereich – der Platz, auf dem jedes Team sein Zuhause hat – werden neben dem Schlafzelt auch ein Feuertisch und ein Essplatz gebaut. Diese Bauten bestehen dabei ausschließlich aus Holz und werden durch stabile Bünde zusammengehalten.

Mit Hygieneregeln und Jesus

Die Kinder treffen sich nur während der Schulzeit. Einige haben ihre Eltern dabei, die sich ebenfalls bei der Pfadfindergruppe engagieren. Gestartet wird immer in einem großen Kreis. Philipp Firsching geht mit Desinfektionsmittel umher. Auf die Hygieneregeln wird streng geachtet. Anschließend folgt ihre Begrüßung. Einer der Leiter ruft: „Rangers, seid ihr bereit?“, woraufhin die Kinder mit „Allzeit bereit für Jesus“ antworten. Daraufhin folgt ein kurzes Gebet und das erste Lied, begleitet von einer Gitarre.

Da die Gruppe aus der Havelstadt nächstes Jahr am Bundescamp teilnehmen will, muss die Meldung geübt werden. So kann festgestellt werden, ob ein Ranger fehlt. Die Kinder sind in drei Gruppen aufgeteilt. Zwei Gruppen mit Jungs, die „Black Panthers“ und die „Coolen Eisbären“ und eine Mädchengruppe, die „Springenden Gazellen“. An anderen Standorten gibt es auch reine Mädchengruppen, in Brandenburg an der Havel war dazu der Andrang zu gering. Die Meldung ist noch verbesserungswürdig und muss weiterhin regelmäßig geübt werden.

Die Mädchengruppe "Springende Gazellen" der Royal Rangers. Quelle: Julia Kazmierczak

Spielen und Toben gehört dazu

Die jungen Royal Rangers haben unterschiedliche Titel. Wenn man startet, ist man ein so genannter Kundschafter. Danach hat man die Möglichkeit, zu einem Forscher und danach Pfadfinder aufzusteigen.

Nach einer kurzen Trinkpause beginnt das erste Spiel. Das ist der Lieblingsteil des Stammtreffs der Kinder. „Nach dem letzten Lockdown haben die Kinder das gesamte Treffen nur getobt. Es gab keine Streitereien oder ähnliches“, erzählt Philipp Firsching, der Vorsitzende von Fokus Brandenburg. Vorbeilaufende Personen bleiben gern stehen, um die Pfadfinder zu beobachten und erkundigen sich, was die jungen Leute so treiben.

Beim Amöbenspiel haben die Kinder viel Spaß. Quelle: Julia Kazmierczak

Jüngst traf sich die Gruppe am Heine-Ufer. Dort stand eine Müllsammelaktion an. Die kleinen Gruppen teilten sich rund um das Ufer auf. Mit Bollerwagen zog die Pfadfindergruppe umher. Verpackungsmaterial, leere Flaschen und anderer Unrat landete in den Müllsäcken. Mission erfüllt.

Von Julia Kazmierczak