Abendmahlfeiern via Zoom, Andachten auf CD, Wanderungen mit kurzen Andachten oder Videobotschaften auf Youtube – Pfarrer Jonas Börsel in Brandenburg an der Havel und Pfarrerin Christiane Moldenhauer aus Bad Belzig haben in den vergangenen Monaten viel Neues probiert. Davon soll auch das künftige Gemeindeleben profitieren.