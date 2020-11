Lütte

Dorothea Sitzler-Osing, Pfarrerin in Lütte-Ragösen, lenkt seit Januar 2019 das Diakonische Werk in Potsdam-Mittelmark gemeinsam mit dem hauptamtlichen Team der Mitarbeiter. Bisher war an ihrer Seite Geschäftsführerin Kathleen Berger. Diese Aufgabe hat nun kommissarisch Claudia Wipfli inne. Im MAZ-Interview benennt Dorothea Sitzler-Osing die Ziele und Aufgaben des Diakonischen Werkes und verrät, was ihr eine Herzensangelegenheit ist.

Was ist Diakonie?

Anzeige

Dorothea Sitzler-Osing: Für mich ist Diakonie das Gegenteil eines Wirtschaftsunternehmens, weil es um einen wirklich selbstlosen Dienst geht. Ich weiß vorher nicht, was ich davon habe.

Das Diakonische Werk in Potsdam-Mittelmark ist ein Kümmerer, es steht Menschen zur Seite.

Wenn man mit Menschen arbeitet, hat man Sorgfalts- und Fürsorgepflicht, die gilt den Schützlingen, die unbedingt Hilfe brauchen, aber auch denen, die sich in diesen Dienst stellen lassen. Sie müssen einen guten Rahmen haben für ihre Arbeit. Vor den Mitarbeitenden etwa, die in der Schulsozialarbeit oder dem ambulant unterstützenden Dienst oder im Familienzentrum unterwegs sind, habe ich Hochachtung. Die Mitarbeitenden, die in einem Brennpunkt arbeiten, haben auch das Recht geschützt und gestützt zu werden. So verstehe ich meine Arbeit.

Was bedeutet in dem Zusammenhang Christsein?

Christen sind keine besseren Menschen. Es gibt Krankenschwestern, die nicht im christlichen Glauben aufgewachsen sind, aber ganz besonders beispielhaft Diakonie leben. Diakonie heißt, die selbstlose Fürsorge für andere. Die Nöte des anderen erkennen und sich dafür verantwortlich fühlen. Das hat nichts damit zu tun, ob jemand gläubig ist. Es ist eine Herzensbildung. Warum soll ich dann Christ sein, reicht es nicht, Mensch zu sein, könnte man da sagen. Meine These dazu: Der christliche Glauben ist die Zusammenfassung, um diese Art des Menschseins so zu leben, dass man sich selbst und anderen gerecht wird. Alle Arbeit im sozialen Bereich ist gefährdet davon, dass man den Schützling ausnutzt, und sei es nur, um wirtschaftlich Gewinn zu machen, oder sich selbst ausnutzt. Sich selbst aufgibt, verbittert, verzweifelt, ausbrennt oder sich opfert. Der christliche Glauben ist die Lotsenkunst, um durch diese Enge hindurch ein Leben führen zu können. So etwa im Gebet abends etwas ablegen zu können, was man falsch gemacht hat, was man überhaupt nicht beeinflussen kann, sich ohnmächtig fühlt. In der Diakonie zeigt sich der Glauben im Miteinander. Wir sind Partner, Gefährten und Hirten für diejenigen, die uns brauchen. Beispiel: Der ambulant begleitende Dienst hilft den Menschen, die vergessen worden sind, die nicht in der Mitte der Gesellschaft stehen, die an den Rand geschoben werden und nicht zurechtkommen mit den Alltagsaufgaben. Sie brauchen manchmal nur eine Begleitung in einer kleinen Sache. Das christliche Bekenntnis muss sich immer bewähren in der Praxis. Und nebenbei gesagt: Der Glaube ist keine Imprägnierung gegen ein Unglück.

Dorothea Sitzler-Osing und das Diakonische Werk in Mittelmark Geboren ist Dorothea Sitzler-Osing vor 57 Jahren in Karlsruhe in Baden, in Bonn und Heidelberg studierte Dorothea Sitzler-Osing Theologie, Ägyptologie und promovierte 1993 in vergleichender Religionswissenschaft. Sie legte 1995 das erste theologische Examen ab und ging ins Vikariat. 1997 schloss sie das zweite theologische Examen an. Sie hatte einen Lehrauftrag für altorientalische Religionsgeschichte an der Hochschule Bethel. Von 2008 bis 2016 war Dorothea Sitzler-Osing Referentin und Leiterin für den Bildungsbereich im Evangelischen Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin. 2019 hatte sie einen Lehrauftrag an Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin. Seit 2017 ist sie Pfarrerin in Lütte-Ragösen. Dorothea Sitzler-Osing ist alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Das Diakonische Werk in Potsdam-Mittelmark gründete sich 1993. Sein Sitz ist in Bad Belzig am Kirchplatz 3. Zum Team gehören die Koordinatorin und kommissarische Geschäftsführerin Claudia Wipfli, Sekretärin Heidrun Tietz, ein 18-köpfiges Team von Schulsozialarbeitern an 16 Grund- und weiterführenden Schulen im Landkreis. Fünf Angestellte des Sozialträgers sind im Ambulanten unterstützenden Begleitdienst tätig. Das Diakonische Werk ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Zu ihm gehören auch das Familienzentrum und der Jugendclub in Wusterwitz. Vorsitzende des Vorstandes ist Dorothea Sitzler-Osing, weitere Vorstandsmitglieder sind Matthias Wilke, Michael Blümchen, Oliver Notzke und Christian Bochwitz.

Wie kam es dazu, dass Sie Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes geworden sind?

Ich wollte 2017 erst einmal wissen, was macht das Diakonische Werk und wie wird es wahrgenommen. Ich habe Baustellen gesehen, aber ich habe mich zurückgehalten, weil ich als neue Pfarrerin in Lütte erst einmal meine Arbeit kennenlernen wollte. Dann wurde ich Mitglied im Diakonischen Werk. Als Frau Berger neue Geschäftsführerin wurde, konnte ich mir vorstellen, im Tandem den Vorstandsvorsitz zu übernehmen, ich mit meinen kirchlichen Kenntnissen und sie mit ihren regionalen guten Beziehungen etwas richtig Gutes was draus machen. Zum Glück war Claudia Wipfli bereit, zunächst kommissarisch die Geschäftsführung zu übernehmen. Damit haben wir eine solide Perspektive weiter entwickeln können.

Das Diakonische Werk ist stark in der Schulsozialarbeit. 18 Mitarbeiter sind in diesem Bereich tätig. Warum ist das der Schwerpunkt?

Es ist schön, wenn Kinder und Eltern in der Schule ein Stück stützende Heimat finden. Schulsozialarbeit ist eine unheimlich anspruchsvolle Arbeit, weil sie viele Dinge miteinander verbinden muss, Schule, Familie, Persönlichkeiten und soziale Behörden. Mir liegt das am Herzen, weil ich als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern manche Hilfe erfahren habe. Aber auch erfahren habe, wie es ist, ohne Hilfe zu sein.

Wohin geht der Weg des Diakonischen Werkes in Potsdam-Mittelmark?

Auch in Richtung Brandenburg. Wir wollen auf jeden Fall Schritt für Schritt enger mit dem Diakonischen Werk in Brandenburg an der Havel zusammenarbeiten. Und das wollen wir praktisch machen. Ohne vorher eine neue Vereinssatzung aufstellen zu müssen, was bisher angedacht war. Das möchte ich gerne forcieren. Wir im Diakonischen Werk in Potsdam-Mittelmark sind kompetent in der Schulsozialarbeit und familien- und kinderbegleitenden Maßnahmen. Brandenburg aus unserer Perspektive hat viele Erfahrungen mit Betreuungsdiensten. Wir müssen sehen, welcher Schuss ins Tor geht. Es gibt viele Ideen dazu.

In Lehnin ist das neue Kirchenkreiszentrum geplant. Wird das dann, wie bereits angekündigt, auch Sitz des Diakonischen Werkes sein?

Das ist nicht entschieden. Ich will nicht in die Debatte hineinfunken, das ist eine Entscheidung der Kirchensynode zum Kirchenkreiszentrum. Ich bin da abwartend, weil sich die kirchlichen Strukturen ändern werden von der Zentralisierung weg hin zur Regionalisierung. Da sind wir als kleines Diakonisches Werk mit Mittelpunkt in Bad Belzig wieder die richtigen. Wir sind absolut nah an den Menschen, auch in den Führungsstrukturen und den Persönlichkeiten.

Was sind Ihre nächsten Ziele?

Das Diakonische Werk, das keine Riesenverwaltung hat, kann sehr akut reagieren auf Bedürfnisse. Wir sind beweglich und es gibt immer persönliche Ansprechpartner. Der Nachteil ist, dass die Finanzierung eines kleinen Diakonischen Werkes immer mit Risiken verbunden ist. Der Tagestreff hier in Ragösen ist für mich das typische Beispiel eines gut funktionierenden niedrigschwelligen diakonischen Angebots. Solche wollen wir ausbauen und dafür auch Räume der Kirchengemeinden nutzen. Die alten Menschen werden ehrenamtlich geholt und ehrenamtlich wieder nach Hause gebracht. Sie haben dort ein Zentrum, wo sie Heimat haben und mit versorgt und aus der Einsamkeit geholt werden. Wir als Kirchengemeinden haben das Bedürfnis der Altenbetreuung mit kurzen Wegen und sehr persönlicher Betreuung. Das Diakonische Werk versteht sich als Netzwerk. Was man in einem Dorf braucht, darüber weiß der Pfarrer in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister ziemlich gut Bescheid. Wichtig ist dabei auch die Zusammenarbeit mit der Kommune. Das Diakonische Werk würde ich auch als fachliche Unterstützung auch der Kirchengemeinden in dieser Hinsicht verstehen. Wir sind da noch am Anfang. Es ist eine Einladung.

Das Diakonische Werk gehört zu einem Verbund, könnten sie das darlegen?

Das Diakonische Werk ist eine Plattform, wo man über die Notwendigkeit sozialdiakonischer Arbeit, kirchlicher Bedürfnisse und Gemeindealltag überlegt und gute Lösungen findet. Wir sind ein unverdächtiger Mittler, wir müssen nicht mit Muskeln spielen. In der Kleinen Liga sind die Wohlfahrtsverbände von Potsdam-Mittelmark, die sich regelmäßig austauschen wiederum an einem gemeinsamen Tisch. „ Diakonie“ kommt schließlich ganz ursprünglich von altgriechisch „bei Tisch bedienen, Dienst tun“.

Von Marion von Imhoff