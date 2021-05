Pfingstmontag mit dem Fahrrad von Paplitz nach Rottstock

Ziesar

Mit dem Fahrrad Gottes Schöpfung entdecken. Geht das? Ja, sagen sich die Initiatoren im länderübergreifenden Kirchenkreis Elbe-Fläming. Denn am Pfingstmontag, 24. Mai, laden sie zu einer gemeinsamen Radtour durch die Region ein. Los geht es um 10 Uhr mit einem kurzen musikalischen Gottesdienst in der Dorfkirche in Paplitz (Jerichower Land), den die Magdeburger Opersängerin Jenny Gerlich mit Arien aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn musikalisch bereichern wird. Die Predigt hält der Wolliner Pfarrer Thorsten Minuth.

Kantor Thorsten Fabrizi. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter dem Motto „Gottes gute Schöpfung“ geht die erste zehn Kilometer lange Strecke anschließend über Ziesar nach Buckau. Dort ist in der um 1200 erbauten Feldsteinkirche der spätgotische Marienaltar zu sehen. Zu dessen Füßen liegt der wohl älteste Grabstein Brandenburgs für die flämische Gertrudis von vor 1200. Jenny Gerlich wird in Buckau drei geistliche Lieder von Beethoven singen. Kantor Thorsten Fabrizi begleitet sie auf der romantischen Böttcher-Orgel.

Endstation Rottstock

Von Buckau geht die radelnde Pilgerfahrt dann über drei Kilometer weiter nach Rottstock. Auf dem Hof der Familie Haug besteht die Möglichkeit zu einer Stärkung. Coronabedingt kann der gemeinsame Ausklag in einer Bratwurst und einem Getränk „to go“ bestehen. In Rottstock endet dann die Tour, die abgesehen von der Ortsdurchfahrt Ziesar ausschließlich über asphaltierte Radwege führt. Voranmeldungen unter Telefon 0179 4972360 wären für die Veranstalter um Kantor Fabrizi bei der Planung hilfreich.

Von Frank Bürstenbinder