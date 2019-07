Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Pflaster-Reparatur läuft: Hauptstraße für Tram gesperrt Die Firma, die im vergangenen Jahr einen Abschnitt der Hauptstraße gepflastert, muss noch mal ran. Deshalb ist diese Straße für zwei Wochen für die Straßenbahn gesperrt.

In der Hauptstraße in Brandenburg an der Havel muss die Firma, die die Pflastersteine verlegt hat, noch einmal ran. Quelle: Heiko Hesse