WG-Zimmer mit Rundum-Pflege für demenzkranke Menschen

Brandenburg/H

Die auf Pflegeleistungen spezialisierte Jedermann-Gruppe öffnet in diesem Monat in Brandenburg/Havel ihre achte und neunte und 9. Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz. Eine weitere Wohngemeinschaft befindet sich ebenfalls im Neubau in der Bauhofstraße 9.

Dieses Angebot ist gedacht für Frauen und Männer, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung einen intensiven Pflegebedarf haben, zum Beispiel fortwährend beatmet werden müssen.

Mit der Verantwortung für die Wohngemeinschaften setzt die Jedermann-Gruppe eigenen Angaben zufolge ein Zeichen für Selbstbestimmung und Lebensqualität.

Rund um die Uhr

Die Wohngemeinschaften (WGs) für Menschen mit Demenz sind eine Alternative zum Umzug ins Pflegeheim, erklärt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Yvonne Hinneburg. In den WGs leben sechs bis neun Menschen in ständiger Obhut von Pflegekräften, also rund um die Uhr.

Dadurch könne die spezielle Pflege, die Menschen mit Demenz benötigen, gewährleistet werden. „Bei Pflegebedürftigkeit denken viele gleich ans Pflegeheim, die WGs für Menschen mit Demenz bieten da eine großartige Alternative“, versichert Geschäftsführer Sven Rohde.

Die Bewohner können und sollen ihren Alltag ganz normal genießen. Das Konzept: hohe Lebensqualität und Selbstbestimmung mit dem Umfang von Pflege und Aufmerksamkeit.

Angenehmer Alltag

„Wir halten diese Wohnform für absolut sinnvoll, weil der Betreuungsschlüssel einfach einen angenehmeren Alltag garantiert. Deshalb setzen wir uns auch so stark für die Erweiterung dieses Sektors in unserer Region ein“, erklärt Rohde.

Die neuen WGs für Menschen mit Demenz, die die Jedermann Gruppe im sogenannten Havelkiez von Projektentwickler Heinrich Rüsing eröffnet, bieten ihren Bewohnern Komfort mit Ausblick auf die Stadt.

Die Jedermann-Gruppe ist Betreiber der Wohnformen, sie stellt Pflege und Betreuung sicher. Die Bewohner sind Mieter des Unternehmens Havelkiez. Sie bewohnen ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer mit Badezimmer, das sie nach ihrem Geschmack einrichten.

Jeder richtet sein Zimmer selbst ein

Sebastian Krumbholz. Quelle: Rüdiger Böhme

„Es ist ausdrücklich erwünscht, dass sie die Dinge aus ihrer früheren Wohnung mitbringen“, erklärt Sebastian Krumbholz, stellvertretender Chef der Demenzwohngruppe und Tagespflege bei Jedermann.

Verschlossen sind die Zimmer und Wohnungen natürlich nicht. Aber es existiert ein elektronisches Alarmsystem. Die Pflegekräfte bekommen daher mit, wenn jemand die Wohngruppe verlassen will. So soll sichergestellt werden, dass niemand aufs Geratewohl das Haus verlässt und sich womöglich verirrt.

Große Gemeinschaftsküche

Jana Vonhoff Quelle: Rüdiger Böhme

Zu dem Privatbereich im eigenen Zimmer kommen geräumige Gemeinschaftsräume. Zu jeder WG gehören vier Balkons, eine Klimaanlage und elektrische Jalousien an allen Fenstern – und eine große Gemeinschaftsküche.

In der Intensivpflegegruppe leben Frauen und Männer ab 18 Jahren, berichtet die Leiterin Jana Vonhoff. Die beiden Demenz-WG-Plätze sind fast komplett vermietet, die Mieter sind in aller Regel 60 Jahre und älter.

Die Jedermann-Gruppe beschäftigt in ihren drei neuen WGs rund 30 Pflege- und Pflegehilfskräfte. Sven Rohde würde gern noch mehr Arbeitskräfte einstellen.

Auch andere Unternehmen in der Stadt wie Future Care betreiben schon seit vielen Jahren Demenz WGs im Stadtgebiet.

Von Jürgen Lauterbach