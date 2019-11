Tierheim rückt Kater nicht wieder heraus

Brandenburg/H

Paule ist ein ganz normaler schwarzer Kater, bereitwillig lässt er sich von Frauchen Anneliese Zimmer auf den Arm nehmen. Das traute Zusammensein in der Wohnung in Hohenstücken ist in den vergangenen Monaten immer wieder gestört worden – erst das beherzte Eingreifen des Amtstierarztes Knut Große sorgte für wieder geordnete Verhältnisse.

Ahnungslos Vertrag unterschrieben

Anneliese Zimmer hat diverse Handicaps, sie wird dreimal am Tag vom ambulanten Pflegedienst der Lebenshilfe umsorgt. Zudem ist sie herzkrank, musste in jüngster Zeit seit Juni dreimal deswegen ins Krankenhaus.

Einst hatte sie sieben Katzen, darunter drei ganz junge. Das wurde ihr zu viel, Ende Juni unterschrieb sie wohl beim Veterinäramt, dass sie ihre Tiere freigebe zur Vermittlung. Da die 62-Jährige nicht richtig lesen und schreiben kann, war ihr aber offenbar gar nicht bewusst, worauf sie sich dabei einließ.

Depression durchs Alleinsein

Als sie wieder aus dem Krankenhaus kam, fühlte sie sich so allein, dass sie in Depressionen verfiel. Vor allem hatte sie Sehnsucht nach Paule. Das wollte sich Doreen Hausmann vom Lebenshilfe-Pflegedienst nicht länger mit anschauen, mehrmals telefonierte sie mit dem örtlichen Tierschutzverein, der das Tierheim in der Caasmannstraße betreibt.

„Anfangs waren sie noch ganz freundlich, versprachen, wenigstens den Paule wieder herauszugeben. Dann wurden sie immer verschlossener.“ Die junge Frau hat selbst zwei Hunde, weiß, was sie für ihr Leben bedeuten. „Ich bin unheimlich tierlieb, habe auch immer für das Tierheim gespendet, deswegen war ich jetzt auch so enttäuscht.“

Brief an den Rathauschef

In ihrer Freizeit setzte sie sich hin und schrieb einen „herzzerreißenden“ Brief an Oberbürgermeister Steffen Scheller, wie er sagt. Das Schreiben landete tatsächlich auf seinem Tisch und setzte die bürokratische Maschinerie in Gang, die auf das Wohl von Paule und seines Frauchens ausgerichtet war.

„Im Zweifel entscheidet unser Veterinäramt, was für das Wohl des Tieres gut ist, und nicht der Tierschutzverein“, sagt Scheller. Die Abwägung fiel nun zugunsten der einstigen Besitzerin und der vertrauten Wohnung aus.

Amtstierarzt holt Paule selbst ab

Amtsveterinär Knut Große persönlich holte Paule persönlich aus dem Katzenhaus im Tierheim ab, vergaß im Eifer des Gefechts sogar, den Impfausweis mitzunehmen.

„Es war eine verworrene Geschichte. Nach dem ersten größeren Schwächeanfall von Frau Zimmer hatte die Feuerwehr alle Tiere in der Wohnung sichergestellt. Sie hat diese dann frei gegeben. Dann wollte sie Paule wiederhaben“, schildert der Amtstierarzt und nennt dann den Grund seiner Entscheidung: „Bei einer allein lebenden Frau mit diesen Problemen ist die Katze der einzige Bezugspunkt. Deshalb musste ich mit etwas Fingerspitzengefühl entscheiden.“

Die 62 Jahre alte Frau hat lange in der Lebenshilfe-Werkstatt gearbeitet, Elektrostecker zusammengesetzt. Das darf sie aufgrund ihrer akuten Erkrankungen nicht mehr. Aber sie darf noch eine Katze halten und für sie sorgen, das hat ihre behandelnde Ärztin ausdrücklich bestätigt.

Ein Tier für die Einzelhaltung

Anja Linckus ist Vize-Chefin im Tierschutzverein. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Frau Zimmer hat die Tiere gegenüber dem Veterinäramt frei gegeben, das wurde uns so mitgeteilt. Deshalb haben wir die Tiere in die Vermittlung gegeben.“

Sie wisse, dass Anneliese Zimmer in dem ganzen Gerangel das schwächste Glied sei. „Aber jetzt scheint ja alles geklärt. Paule ist nach unserer Einschätzung ein Tier für die Einzelhaltung, das hatten wir so ausgemacht.“

Nun ist Paule wieder bei seinem Frauchen, in der Wohnung hat er alles zum Spielen, und Futter ist auch da. Doreen Hausmann ist froh darüber, dass es mit ihrer Klientin wieder aufwärts geht. „Dann hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt, ich habe einen großen Teil meiner Freizeit darauf verwendet.“

