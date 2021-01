Brandenburg/H

FFP2-Masken sind im Kampf gegen Corona ein probates Mittel. Das spüren auch die Mitarbeiter der Brandenburger Apotheken inzwischen vermehrt. Sie erleben derzeit einen regelrechten Ansturm. „Seit Januar ist die Nachfrage rasant gewachsen. Wir haben schon tausende Exemplare verkauft“, sagt zum Beispiel Andrea König.

Lob für verschärfte Maskenpflicht

Sie leitet mit Katja Semper die Apotheke im Gesundheitszentrum und die Germania-Apotheke in der Steinstraße. Das Duo betont, wie sinnvoll die ab dem 23. Januar geltende Pflicht für medizinische Masken ist.

Apothekerin Andrea König schätzt die Wirksamkeit der FFP2-Masken. Quelle: André Großmann

„FFP2-Masken filtern mindestens 94 Prozent der Partikel, die durch die Luft schwirren und bieten so einen viel besseren Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen. Alltags- und Stoffmasken sind dagegen eher nur ein Spuckschutz. Die Prävention ist aber so wichtig, weil sie hilft, die Ausbreitung von Viren zu verhindern“, sagt die Chefin der Apotheke.

Probleme bei der Anwendung

Sie stellt klar, dass Kunden noch Probleme mit der Nutzung ihrer FFP-2 Masken haben. Diese Herausforderung sieht auch Sybille Schröder. Die Chefin der Fontane-Apotheke gibt Besuchern Tipps für die Verwendung ihrer medizinischen Maske.

„Nur bei korrektem Gebrauch macht die FFP2-Maske auch Sinn. Der Bügel sollte richtig fest auf den Nasenflügeln befestigt sein und eng am Gesicht anliegen. Wenn das nicht so ist, besteht die Gefahr, dass die Luft und damit auch das Virus ungefiltert durch die Lücken zwischen Gesicht und Maske strömen“, sagt sie der MAZ.

Mehrfache Nutzung nicht empfohlen

Die Brandenburgerin rät davon ab, Einwegmasken mehrfach zu nutzen. „Es ist sinnvoll, die Maske kurz zu lüften, aber Experimente sind nicht angebracht“, sagt sie.

Seniorin Erika Schlesinger holt sich neue Masken und läuft von der Kirchhofstraße in die Steinstraße. „Ich bin froh, dass wir Risikopatienten mit einem Coupon neue Masken erhalten. Das beruhigt und gibt ein gutes Gefühl. Bislang wissen aber viel zu wenig Leute davon“, sagt die 83-Jährige.

Coupons mit Eigenanteil

Andrea König bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass hier noch Nachholbedarf besteht. Nur Patienten, die eine Vorerkrankung haben, älter als 60 Jahre sind und somit zur Risikogruppe gehören, erhalten von ihrer Krankenkasse oder privaten Krankenversicherung zwei Coupons für jeweils sechs Masken.

Mit diesem Berechtigungsschein erhalten Patienten von ihrer Krankenkasse eine FFP2-Maske. Quelle: André Großmann

Diese können sie in Apotheken einlösen und müssen pro Coupon einen Eigenanteil von zwei Euro dazu zahlen. Sie erhalten zwei Berechtigungsscheine, für die Zeiträume vom 1. Januar bis 28. Februar und vom 16. Februar bis 15. April.

Der Besitzer der Nord-Apotheke Bernhard Doege ist sicher, dass eine Pflicht für medizinische Masken im ÖPNV und Geschäften sinnvoll ist. „Damit gibt es deutlich weniger Erkältungskrankheiten. Seit Anfang des Jahres haben wir schon mehr als 6000 Masken verkauft“, sagt er der MAZ und glaubt nicht, dass die Nachfrage in der Lili-Friesecke-Straße nachlässt.

Wunsch für das Jahr 2021

Pendlerin Denise Bertram kauft in der Apotheke im Gesundheitszentrum zum ersten Mal eine FFP2-Maske und ist überrascht. „Das Atmen fühlt sich gar nicht so schwierig an und wenn die Maske wirklich so gut schützt, bin ich beim Einkaufen entspannter“, sagt die 35-Jährige.

Sie und Apothekerin Andrea König haben für das Jahr 2021 den gleichen Wunsch. „Ich hoffe, dass alle Menschen schnell eine Impfung erhalten und langsam wieder Normalität einkehrt“, sagt die Werderanerin.

Von André Großmann