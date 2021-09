Brielow

Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wohl nur Menschenhände können einen Phallus so detailgetreu nachbilden, dass der Betrachter nicht an eine Laune der Geologie glauben mag. Gefunden hat die aufsehenerregende Genitaldarstellung der Brielower Claus Mahr (76) in der Feldmark zwischen Brielow und Brandenburg in einem Dachsbau. „Meine Beagle-Hündin Emma buddelte das gute Stück frei. Seitdem bereichert der Phallus meine Steinesammlung“, berichtet der Rentner, der seit 2003 auf dem Seehof lebt.

Soll dieses Gestein von einem Meteoriten stammen? Claus Mahr glaubt es jedenfalls. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sollte Mahr mit seiner Annahme richtig liegen, wäre der Fund eine Sensation. In ganz Europa sind nur ganz wenige vorgeschichtliche Phalli bekannt. In der Ur- und Frühgeschichte galt der Phallus als Symbol für Kraft, die sich auf die Waffen der Menschen übertragen sollte. Funde aus der frühen Siedlungsgeschichte im Raum Brielow gibt es reichlich. Schon 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung kamen die ersten Ur-oder Indogermanen an den Beetzsee, später gefolgt von den Slawen und deutschen Siedlern. Welcher Epoche der von Mahr gefundene Phallus zuzuordnen ist, steht derzeit in den Sternen.

Viele Funde auf dem Seehof

Bisher hat noch kein Wissenschaftler den Fund in Augenschein genommen. Eine Bestätigung für die Phallus-Theorie steht deshalb aus. Wie auch für die zahlreichen anderen Gesteinsfunde, die Mahr im Laufe der letzten Jahre auf dem Gelände des Wohnparks Seehof machte. „Alles fing harmlos an. In den aufgebaggerten Baugruben für die neuen Eigenheime habe ich nach Feldsteinen für meinen Garten gesucht. Zum Vorschein kamen ganz viele andere interessante Objekte“, berichtet der gelernte Maler.

Alles nur Fantasie?

Tatsächlich sind auch die weiteren Funde dazu geeignet die menschliche Fantasie anzuregen. Die Frage, ob Mahrs Erklärungen Hand und Fuß haben, muss unbeantwortet bleiben, bis sich Experten finden, die mit wissenschaftlichen Analysen für Aufklärung sorgen.

Schwarzes Glas vom Mars in Brielow? Tatsächlich gibt es Meteoritenfunde vom Mars, in denen Wissenschaftler schwarzes Glas entdeckt haben. Allerdings in der marokkanischen Wüste. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zum Beispiel die glänzenden Brocken, die der Brielower fein säuberlich auf einem Tisch präsentiert. Für Mahr handelt es sich um schwarzes Glas vom Mars, das aus einem Meteoriteneinschlag stammen könnte. Tatsächlich haben Forscher in einem Meteoriten aus der marokkanischen Wüste schwarzes Glas gefunden, das Spuren vom Mars enthält. Auch die MAZ hatte über den 2011 eingeschlagenen Meteoriten namens Tissint berichtet. Ohne fachmännische Analyse bleibt die Annahme des Finders reine Spekulation, ob nicht in grauer Vorzeit die Brielower Gegend von einem Geschoss aus dem Weltall getroffen wurde. In seinem Bekanntenkreis jedenfalls wird Mahr für seinen Spleen nicht ernst genommen.

Dino-Friedhof in Brielow?

Doch prompt präsentiert der Steinesammler dunkle Objekte mit Eiseneinschlüssen, deren Herkunft er einem Meteoriten zuschreibt. Der könnte vor Millionen Jahren niedergegangen sein und ein Massaker unter der Tierwelt ausgelöst haben. Passend zu seiner Theorie zeigt Mahr Gesteinsbrocken mit diversen Abdrücken von Urtieren. Aus ihnen will der Brielower unter anderem Läufe und Schädel von Reptilien ablesen. Auch angebliche Teile von Rippen und Wirbelsäulen gehören zu seiner Sammlung. Verrückt scheint auch die Deutung eines rosafarbenen Objektes als versteinertes Herz zu sein. Ein dunkelbrauner Stein erinnert an eine Leber. Steht der Wohnpark Seehof etwa auf einem Dino-Friedhof?

Bevor diese Häuser auf dem Brielower Seehof entstanden, fand Claus Mahr diesen Gesteinsbrocken. Soll das wirklich der Schädel einer Panzerechse sein? Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit der Buddelei ist es für Claus Mahr vorerst vorbei. Alle Grundstücke sind inzwischen bebaut. Nur eine freie Parzelle im hinteren Bereich gibt es noch. Von dort kann man den Bruchsee sehen. Dort glaubt der Sammler Gestein vulkanischen Ursprungs gefunden zu haben. Für die Seehof-Bewohner kein Grund zur Beunruhigung. In Brielow hat es lange nicht rumort.

Von Frank Bürstenbinder