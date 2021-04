Picknick am Salzhofufer: Mehr als 40 Menschen feiern illegale Corona-Party

Brandenburg H

​Ohne Masken und Abstand haben am Samstagnachmittag mehr als 40 Brandenburger ein illegales Picknick am Salzhofufer veranstaltet. Sie packten Tische und Stühle aus, winkten Fußgängern und feierten eine öffentliche Party.

Auf Telegram bejubeln die Mitglieder der Querdenker-Szene die Aktion. „Guten Morgen Widerständler... Der gestrige Tag hat doch mal wieder gezeigt, wie toll sich Freiheit anfühlt. Vielen Dank an alle... Ihr seid spitze“, schrieb ein Nutzer in dem Messenger-Dienst.

Die Szenen machten viele Menschen sprachlos. Beobachter Sebastian Möckel sagte der MAZ: „Wir haben den ersten Tag der Bundesnotbremse und am Salzhofufer hält sich um 15.30 Uhr niemand an die Eindämmungsverordnung. Was stimmt mit denen nicht? Dieser kleinkindhafte Egoismus widert mich an. Wo ist eigentlich die Polizei Brandenburg?“, so der 43-Jährige.

Die Polizei reagierte. Dienstgruppenleiter Guido Plank machte klar, dass zunächst der Fund einer Panzermine zwischen der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) und Zanderstraße Priorität hatte.

„Wir haben einen Zeugenhinweis zur Situation am Salzhofufer erhalten und die Lage gegen 18.30 Uhr überprüft. Dabei stellten die Beamten neun Personen fest, die gegen die Eindämmungsverordnung verstießen, Abstände nicht einhielten und nicht aus einem Haushalt stammen. Deshalb haben wir Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben und diese dem Ordnungsamt weitergeleitet“, sagte Plank.

Eine Rentnerin wollte das nicht akzeptieren. „Eine 82-jährige Dame schubste einen Beamten, der aber glücklicherweise unverletzt blieb“, so Plank. Gegen die verbliebenen Picknicker stellten die Polizisten Platzverweise aus.

Ron Peterlein hat das Picknick am Salzhofufer gesehen und schüttelt den Kopf. „Dabei waren auch einige Vertreter der Querdenker-Szene“, sagte der 35-Jährige und versuchte sich gleich in einer Erklärung. „Die Natur kehrt langsam nach dem Winter zurück und begrünt die Umgebung. Die Milde des Wetters nutzte die Vernunft aus, um bei Kaffee und Sekt über Eigenverantwortung ins Sinnieren zu kommen“, sagte er der MAZ.

Sebastian Möckel indes hofft, dass der illegale Treff keine Folgen für den Inzidenzwert in Brandenburg an der Havel hat. „Bei diesem Picknick waren ja von Jung bis Alt alle Bevölkerungsgruppen vertreten. Ich hoffe einfach, dass dadurch nicht das Infektionsgeschehen in der Stadt steigt. Mit der neuen Corona-Notbremse bieten Kitas und Schulen ab einer Inzidenz von 165 ja nur noch Notbetreuung an und das erscheint nicht mehr weit weg“, so der Brandenburger.

„Das Problem ist, dass der Großteil der Menschen versucht, sich am Schlüpfer zu reißen, mit allen Sorgen und Ängsten und das seit mehr als einem Jahr. Einige wenige sind aber der Meinung, dass das alles für sie nicht gilt“, so Möckel. Solidarität ist für ihn auch das Teilen von Belastungen.

Von André Großmann